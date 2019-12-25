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Urla'dan çalınan kamyonetle Seferihisar'da hayvan hırsızlığı

İzmir'in Urla ilçesinden çalınan kamyonetle Seferihisar'da hayvan hırsızlığı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

25.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:28 Urla'dan çalınan kamyonetle Seferihisar'da hayvan hırsızlığı
'in ilçesinden çalınan kamyonetle 'da hayvan hırsızlığı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Urla ilçesi Yaka Mahallesi Sıradeğirmenler Sokakta oturan S.K, evinin önünde park halindeki 35 UAG 12 plakalı kamyonetinin çalındığını polise ihbar etti.
Kamyonun bulunması için soruşturma yürütülürken Seferihisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı kamyonla Camikebir Mahallesinde bir çiftlikten 5 koyun ve 3 kuzu çalan Ahmet D. (26), Mert E. (19), B.S (17) ve A.Y'yi (17) gözaltına aldı.
Hayvan ve araç hırsızlığı suçlarına karıştıkları iddiasıyla adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ahmet D. (26), Mert E. (19) ile suça sürüklenen çocuk A.Y. (17) tutuklandı, B. S. (17) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yaka Mahallesi, Seferihisar, İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: AA

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