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Urla enginarı "bando" eşliğinde dağıtıldı

Urla Belediyesi, bando eşliğinde sokaklarda gezerek enginar dağıttı.

17.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:10
Urla enginarı
Urla Belediyesi, bando eşliğinde sokaklarda gezerek enginar dağıttı.
Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Urla Enginar Festivali'çcnin iptal edildiği anımsatıldı.
Üretimi yapılan enginarların tarlalarda kalmaması ve enginar üreticilerinin mağdur olmaması adına festivali evlere taşımaya karar veren belediye ekipleri bando takımı eşliğinde Urla sokaklarında evlere enginar dağıttı.
Evlerinde olan vatandaşlar da balkonlarından, pencerelerinden alkışlarla bando takımına eşlik etti, polislere, sağlık çalışanlarına ve eczanelere müzikler, marşlar eşliğinde enginar hediye edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Urla Belediyesi, Urla, Kültür Sanat
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