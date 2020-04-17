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Urla Enginarı hem şifa hem moral oldu

Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle tarım ve yerel gastronominin daha da çok gelişmesi, üreticimizin ve esnafımızın kazanç sağlaması için düzenlenecek olan 6.Uluslararası Urla Enginar Festivalini iptal edilmişti.

17.04.2020 08:58 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:03
Urla Enginarı hem şifa hem moral oldu

Üretimi yapılan enginarların tarlalarda kalmaması için, enginar üreticilerinin mağdur olmaması adına "Urla Enginar Festivali" evlere gitmeye başladı. Dün bando takımı eşliğinde Urla sokaklarında gezilerek evlere enginar dağıtıldı. Evlerinde olan vatandaşlar ise balkonlarından, pencerelerinden alkışlarla bando takımına eşlik etti. Bu zor günlerde halkın sağlığı ve güvenliği için durmadan çalışan Polislere, sağlık çalışanlarına ve Eczanelere müzikler, marşlar eşliğinde enginar hediye edildi. Hem Enginar Festivali'ni evlerde yaşatmak hem de vatandaşlara ve çalışanlara moral olması açısından düzenlenen etkinlikten Urlalı oldukça memnun kaldı.

Ayrıca ünlü şefler ve uzmanlar evlerinde çeşitli enginar yemekleri yaparak, tarifleriyle birlikte Urla Enginar Festivali internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında Festival için özel hazırlanan videolar yayınlanarak, Urla Enginar Festivali evlere taşınmaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Urla, Güncel
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