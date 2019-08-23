Urla jazz festivali 27 Eylül'de !

Doğanın dinlenmeye hazırlandığı Sonbahar'da dünya tarihine güzel müzikler kazımış Urla'nın sokaklarında, anlatılamayanların en güzel tınılarla anlatıldığı müzikle, cazla, doğaya eşlik etmek için yola çıkıyoruz. Birazdan yağacak yağmurun bungun havasına, dökülmüş yaprakların çıtırtısına karışacak bir müzik festivaline hazırlanıyoruz.

Birbirinden değerli caz müzisyenlerinin bulunduğu festivalde, özel dinletiler, gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikler ve atölyelerin yanında Urla'nın köklerinden gelen süprizler eşi benzeri olmayan anlar yaşatacak. Cazı hissetmek, cazın geçmişinde bir yol almak için Urla'da bir gezintiye çıkabileceksiniz.

Urla'nın onlarca yıl öncesini soluğunuzda hissettiren havasıyla, kollarını sanata açmış insanlarıyla, bugünü geçmişle anıp anlamlandırarak, soluğumuza cazı katarak ve melodilerin kanatlarına takılarak unutulmayacak bir üç güne, caza bulanmış sonbahara, ruhunuzun müziğini duyacağınız bir caz festivaline hazır olun. Heyecanla beklenen festivalde, dinleyicileri bekleyen büyük sürprizlerden biri de, kulaklara alışılmışın dışında bir ziyafet sunacak ney-caz buluşması olacak. Urla'dan gelip geçen en iyi sanatçılarından olan ve en önemli ney ustalarından sayılan Neyzen Tevfik'e ithaf edilecek "Jazz in Urla" eğlenceyi ve müziğin hazzını en iyi şekilde yaşatmayı hedefliyor.