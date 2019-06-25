25.06.2019 08:53
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Urla Kadın Girişimi Kooperatifi genel kurul yaptı

Urla Kadın Girişimi Kooperatifi genel kurul yaptı

İZMİR(AA) - Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 3 yıl süre için görev yapacak yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek üzere genel kurul yaptı.

İZMİR(AA) - Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 3 yıl süre için görev yapacak yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek üzere genel kurul yaptı.
Yapılan seçim sonucu kooperatifin yönetim kurulu asıl üyeliklerine Şenay Demirci, Duriye Kayserlioğlu, Fatma Betül Batur Ünay ve Sibel Uyar seçildi.
Koperatifin yeni başkanı, yönetim kurulunun ilk toplantısında üyelerin yapacağı seçimle belirlenecek.

Genel kurulda ayrıca ortaklara 5 yıl boyunca kar payı dağıtılmaması, yeni aidat miktarı ve toplantılara katılan yönetim kurulu üyelerine oturum başına huzur hakkı ödenmesi kararları alındı.
Kaynak: AA
Fatma Betül , Urla , Güncel

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