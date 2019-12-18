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Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

İZMİR'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının ardından, yerine Urla Kaymakamı Önder Can, Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

18.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:44Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

İZMİR'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Belediye Başkanı Burak Oğuz'un, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının ardından, yerine Urla Kaymakamı Önder Can, Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla ifadesine başvurulan Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Oğuz görevinden alındı. Oğuz'un yerine İzmir Valiliği tarafından Urla Kaymakamı Önder Can'ın Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Buna göre, Kaymakam Can görevi yürütecek.



Buca, Urla, Güncel

Kaynak: DHA

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