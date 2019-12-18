Urla Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

İZMİR'de FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının ardından, yerine Urla Kaymakamı Önder Can, Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla ifadesine başvurulan Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Oğuz görevinden alındı. Oğuz'un yerine İzmir Valiliği tarafından Urla Kaymakamı Önder Can'ın Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Buna göre, Kaymakam Can görevi yürütecek.