Urla Ot Bayramı'nın ana teması radika
İzmir'in Urla ilçesinde bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek Ot Bayramı'nda ana tema olarak radika otu belirlendi.
13.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:14
İzmir 'in Urla ilçesinde bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek Ot Bayramı'nda ana tema olarak radika otu belirlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre geleneksel hale gelen Urla Ot Bayramı kapsamında 21- 22 Mart 2020 tarihlerinde ilçe merkezi ve Özbek Mahallesinde etkinlikler düzenlenecek.
Urla Doğal Sofra Gönüllüleri tarafından kaymakamlık, belediye, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Özbek Muhtarlığı'nın desteğiyle organize edilen etkinlikte mutfak atölyeleri ve üretici pazarının yanında koşu yarışı ve müzik dinletileri, halk oyunu gösterileri gerçekleştirilecek.
Her yıl yöreye özgü bir otun tema olarak belirlendiği etkinliğin bu yılki teması ise radika otu olarak belirlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre geleneksel hale gelen Urla Ot Bayramı kapsamında 21- 22 Mart 2020 tarihlerinde ilçe merkezi ve Özbek Mahallesinde etkinlikler düzenlenecek.
Urla Doğal Sofra Gönüllüleri tarafından kaymakamlık, belediye, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Özbek Muhtarlığı'nın desteğiyle organize edilen etkinlikte mutfak atölyeleri ve üretici pazarının yanında koşu yarışı ve müzik dinletileri, halk oyunu gösterileri gerçekleştirilecek.
Her yıl yöreye özgü bir otun tema olarak belirlendiği etkinliğin bu yılki teması ise radika otu olarak belirlendi.
Kaynak: AA
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