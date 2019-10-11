Urla Tarhana Şenliği başlıyor

Gelenekselleşen Tarhana Şenliği'ne herkesi davet eden Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz; ". Biz köy hayatını devam ettirmeyi hedefliyoruz. Biz kültürümüzü devam ettirmek istiyoruz. Çok güzel bir kültüre sahibiz. Mutfak Kültürümüz unutulmasın istiyoruz" dedi.

13 Ekim pazar günü saat 11.00'de köy Meydanı'nda başlayacak programda tarhana kazanlarının kaynaması, tarhana yapımının anlatılması ve çeşitli gösteriler yer alacak. Urla'ya özgü kültürel değerlerin başında gelen, içindeki domates, yoğurt, kırmızı biber, buğday unu, soğan ve tarhana otu ile Urlalılar için soğuk havaların vazgeçilmezi Tarhana Şenliği sizleri çağırıyor.