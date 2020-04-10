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Urlalı kadınlar, sakız enginarını bu yıl sosyal medyadan satıyor

İzmir'in Urla ilçesinde sakız enginarı üreticisi kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüketicilere sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışıyor.

10.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:09
Urlalı kadınlar, sakız enginarını bu yıl sosyal medyadan satıyor
İzmir 'in Urla ilçesinde sakız enginarı üreticisi kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüketicilere sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışıyor.
Kovid-19 salgını, 950 dönümlük alanda enginar yetiştiren Urlalı çiftçileri de etkiledi.
Yıl boyunca çocukları gibi baktıkları sakız enginarlarının tarlada kalacağından endişelenen çiftçilerin imdadına, 182 kadının üye olduğu Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yetişti.
İlçenin ünlü sakız enginarını sosyal medyanın imkanlarını kullanarak satmaya karar veren Kooperatif Başkanı Sibel Uyar, işe 3 gün önce kadınlarla tarladan bin "kelle" enginar keserek başladı.
Enginarının sağlık için faydalarını anlatan kısa videolar da çeken kadınlar, bunları kooperatifin ve kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kadınlar, taze enginarları özel ambalajlarla, kargoyla, Türkiye'nin birçok kentine göndermeye başladı.
"Çok yoğun ilgi görüyoruz"
Kooperatif Başkanı Sibel Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan salgından çiftçilerin etkilendiğini, onların yüzlerini güldürüp tarımda üretimin devamını sağlamak için kadınlarla böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.
Daha önce yetiştirdikleri enginarları ilçelerinde kurulan üretici pazarları ve Uluslararası Enginar Festivali'nde tüketicilerle buluşturduklarını hatırlatan Uyar, şöyle dedi:
"Bu yıl yaşanan salgından dolayı misafirlerimizi ağırlayamıyoruz. Biz de madem onlar gelemiyor, biz enginarımızla onların sofralarına gitmeye karar verdik. Vatandaşlarımızdan çok yoğun bir ilgi görüyoruz. Biz onlara siz yeter ki evlerinizde kalın, biz birçok hastalığa iyi gelen enginarımızı sizin için üretmeye devam ediyoruz mesajı veriyoruz."
Uyar, kadınların sosyal mesafe kuralına uyarak hem tarlada hem de kooperatifte çalıştıklarını dile getirdi.
Kaymakamlık da destek verdi
Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can ise kooperatif üyesi kadınların yaptığı çalışmayla örnek olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
"Belediye, Ziraat Odası ve Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'yle beraber daha büyük bir alanda enginar işleme tesisi kurma kararı aldık. Belediyemize ait olan Urit şirketi üzerinden bu çalışmayı yapacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren başlıyoruz. Enginar almak isteyen vatandaşlarımız belediye şirketinin internet sitesinden bize ulaşacak. Ücretini yatırmalarının ardından biz işlediğimiz enginarları onlara kargo ile göndereceğiz."
Üreticiler umutlu
Kadın kooperatifi üyelerinden Sevtap Uysal da çalışma ile ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşayan çiftçilerin yüzlerini güldürdüklerini aktardı.
Uysal, "Bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Onlar evlerinde kalsın. Salgın bitince misafirlerimiz ilçemizde yine ağırlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Urla, Güncel
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