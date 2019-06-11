Üroloji uzmanı, ikinci üniversiteyi bitirdi

KAYSERİ'de yaşayan üroloji uzmanı, Opr. Dr. Bekir Kenan 51 yaşında ikinci üniversitesini bitirdi. Uzman doktor olarak görev yapan Kenan bir yandan da Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde eğitimini tamamladı. Mezuniyet diplomasını ise tıp fakültesinde beraber okuduğu ve meslektaşı olan Prof. Dr. Karamehmet Yıldız'ın elinden alan Opr. Dr. Kenan, "Hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum" dedi.Kayseri'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Bekir Kanan, 1990 yılında ERÜ Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Kentte özel bir hastanede üroloji uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Bekir Kenan, 2015 yılında girdiği sınavda aynı üniversitenin felsefe bölümünü kazandı. Bir taraftan doktor olarak görev yapan Op. Dr. Kenan diğer taraftan 4 yıllık eğitimini başarıyla tamamladı.'ANI YAŞARKEN GELECEĞİ BAKIN'İşini aksatmadan ikinci üniversiteden mezun olduğunu söyleyen Kenan bu süreci ise şöyle anlattı: "2015 yılında Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne kayıt yaptırdım. Bu yıl itibarıyla da çok şükür mezun oldum. İnsanlarımızın zamanlarını, bilgilerini ve görgülerini ülkemizi iyi bir konuma getirecek şeylere harcamaları gerekiyor. Geleceğe bakmalarını ve anı yaşarken geleceği düşünmelerini tavsiye ediyorum."'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİM İÇİN MUTLUYUM'Felsefe bölümünü severek okuduğunu anlatan Kenan, "Okuduğum bölüm, çalıştığım mesleğime mani olmadı. Hayatımızın her anında felsefe var. Kişiler ile iletişimimizde felsefe, ticaretimizde felsefe ve çalışma hayatımızda felsefe var. Felsefe derslerinin her bölümde ders olarak verilmesinin toplumu ileriye götüreceğini düşünüyorum. Ailem sonuna kadar bana destek oldu ve asla pişman değilim. Keşke daha önce okusaymışım. Hayalimi gerçekleştirdiğim için mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- Kayseri