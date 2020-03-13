Uruguay'da ilk koronavirüs vakası görüldü
BUENOS Güney Amerika ülkesi Uruguay'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü açıklandı.
13.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:52
BUENOS Güney Amerika ülkesi Uruguay 'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü açıklandı.
Uruguay Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeye 3-6 Mart tarihlerinde İtalya 'nın Milan kentinden gelen 4 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Virüs taşıyan kişilerin sağlık durumunun stabil olduğu ve gözetim altında oldukları belirtildi.
Uruguay Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeye 3-6 Mart tarihlerinde İtalya 'nın Milan kentinden gelen 4 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Virüs taşıyan kişilerin sağlık durumunun stabil olduğu ve gözetim altında oldukları belirtildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Güney Amerika, Uruguay, İtalya, Güncel
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