Uruguay da sınırlarını kapattı
Uruguay, korona virüsü salgınını önlemek amacıyla Arjantin ile olan sınırını kapatma kararı aldı.
17.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:42
Uruguay , korona virüsü salgınını önlemek amacıyla Arjantin ile olan sınırını kapatma kararı aldı.
Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou, dün yaptıkları görüşme neticesinde Arjantin ile olan tüm sınırların kapatılması kararını aldıklarını açıkladı. Kapatılan sınırlara nehir sınırlarının da dahil olduğu belirtildi. Bugün yapılan açıklama ile tüm kara, hava ve deniz sınırlarının kapatılacağı duyurulurken, kargo ve zorunlu ihtiyaçlar bu kısıtlamadan muaf tutuldu. Uruguay vatandaşları ve kalıcı oturma izinleri olanların Uruguay'a dönüşlerine izin verileceği bildirildi.
Uruguay'da bugüne kadar 29 korona virüsü vakası rapor edildi. Komşusu Arjantin'de ise bugüne kadar 65 korona virüsü vakası bildirildi. - MONTEVIDEO
Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou, dün yaptıkları görüşme neticesinde Arjantin ile olan tüm sınırların kapatılması kararını aldıklarını açıkladı. Kapatılan sınırlara nehir sınırlarının da dahil olduğu belirtildi. Bugün yapılan açıklama ile tüm kara, hava ve deniz sınırlarının kapatılacağı duyurulurken, kargo ve zorunlu ihtiyaçlar bu kısıtlamadan muaf tutuldu. Uruguay vatandaşları ve kalıcı oturma izinleri olanların Uruguay'a dönüşlerine izin verileceği bildirildi.
Uruguay'da bugüne kadar 29 korona virüsü vakası rapor edildi. Komşusu Arjantin'de ise bugüne kadar 65 korona virüsü vakası bildirildi. - MONTEVIDEO
Kaynak: İHA
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