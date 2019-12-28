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Uruguay'da yaklaşık 6 ton kokain ele geçirildi

Güney Amerika ülkesi Uruguay'da güvenlik güçleri yaklaşık 6 ton kokain ele geçirdi.

28.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:10 Uruguay'da yaklaşık 6 ton kokain ele geçirildi
Güney Amerika ülkesi 'da güvenlik güçleri yaklaşık 6 ton kokain ele geçirdi.
BBC'nin haberine göre, donanma ve gümrük yetkilileri, Montevideo Limanı'nda 4 soya unu konteynerinde gizlenmiş 4,4 ton kokain buldu. Konteynerlerin, Togo'nun başkenti Lome'a gönderilmesinin planlandığı belirtildi.
Yerel basındaki haberlerde, limandaki keşfin ardından bir çiftlikte de 1,5 ton kokain ele geçirildiği kaydedildi.
Uruguay'ın, giderek Latin Amerika'dan Afrika ve Avrupa'ya uyuşturucu ticaretinin geçiş noktası olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Güney Amerika, Uruguay, Güncel

Kaynak: AA

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