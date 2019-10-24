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- Uruguay'da Yüz Binlerce Kişi Reforma Karşı Sokağa İndi

- Uruguay'da yüz binlerce kişi reforma karşı sokağa indiMONTEVIDEO - Uruguay'da anayasa reformuna karşı çıkan yüz binlerce kişi sokağa indi.

24.10.2019 11:12
- Uruguay'da yüz binlerce kişi reforma karşı sokağa indi
MONTEVIDEO - Uruguay'da anayasa reformuna karşı çıkan yüz binlerce kişi sokağa indi.
Uruguay'ın başkenti Montevideo'da güvenlik konusundaki anayasa reformuna karşı çıkan yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. 'Korkusuz yaşamak' adı verilen reforma hayır diyen protestocular bu isteklerini gündeme getirdi.
Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde 80 farklı sivil toplum örgütü tarafından organize ettiği gösterilere katılanlar, yeni reform hakkında çok ciddi şüpheler yaşıyor. 'Korkusuz yaşamak' isimli reform paketinde, suça karşı gerekli gördüğü zamanda devlet başkanına askerin sokağa indirmesi yetkisi veriyor. Ayrıca gerekli görülmesi durumunda evlere gece baskın düzenleme yetkisi geliyor. Cezai işlemlerde ömür boyu hapis cezası uygulanması planlanıyor.
Aylar önce reformun gündeme getirildiği dönemde, girişimini savunanlar Avrupa ülkelerinde ve Şili'de olağanüstü verimlilik sağladığı iddiasını gündeme getirmişti. Ancak geçtiğimiz Cuma günü Şili'de başlayan halk isyanında Devlet Başkanı Sebastian Pinera askeri sokağa indirmiş, bu süreçte meydana gelen ölümlerin pek çoğundan ise askerlerin sorumlu olduğu ortaya çıkmıştı. Şili'de yaşananların kendi başlarına gelmesini istemeyen 3.5 milyonluk Uruguay'da 100 binden fazla insanın sokağa inmesi dikkat çekti.
- Uruguay'da Yüz Binlerce Kişi Reforma Karşı Sokağa İndi

Uruguay, Şili, Güncel

Kaynak: İHA

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