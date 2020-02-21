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Urumçi-Mersin seferini yapan tren Çin'den yola çıktı

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'den yola çıkan Çin-Avrupa treni Mersin Limanı'na gelmek üzere yola çıktı.

21.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:27Urumçi-Mersin seferini yapan tren Çin'den yola çıktı

Bahar Bayramı'ndan sonra Türkiye'ye gelecek olan ilk tren seferi, Xinjiang'ın çeşitli yörelerinden temin edilen cevizleri, Avrupa'ya ulaştırmak üzere Limanı'na gelecek. Tren, kuzeybatı Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'deki Urumçi Çin-Avrupa Demiryolu Ekspres Merkezi'nden perşembe günü yola çıktı.

Yerel bir işletme müdürü Liu Gang, "Bahar Şenliği öncesinde güney Xinjiang'dan cevizleri tedarik edildi ancak yeni koronavirüs nedeniyle göndermeyi geciktirdik. Çok büyük talep var ve bu talebi karşılayabilecek durumdayız, seferlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Bir diğer yerel yönetici Mao Leiming ise yeni koronavirüs hastalığının (COVID-19) ortaya çıkmasının ardından demiryolu yetkililerinin ulaşımı sağlıklı bir şekilde sürdürmek için demiryolu ağı boyunca tüm yerel kurum ve şirketlerle bağlantı kurduklarını ve gümrük yetkilileriyle görüştüklerini söyledi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Mersin, Güncel

Kaynak: Bültenler

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