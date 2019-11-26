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Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği Kayseri'de Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığımızca illerde uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında, Kayseri'de İl Müdürü Mustafa Şahin'in de katılımı ile et ve et ürünleri üretim işletmeleri denetlendi.

26.11.2019 08:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:01Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği Kayseri'de Başladı
Tarım ve Orman Bakanlığımızca illerde uygulanan "Denetim Seferberliği" kapsamında, 'de İl Müdürü Mustafa Şahin'in de katılımı ile et ve et ürünleri üretim işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri'de faaliyette bulunan işletmelerde hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetleri, temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.

Şahin konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada "Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 22.11.2019 tarihli Denetim Seferliği konulu yazısına istinaden 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması yönünde 25.11.2019 - 30.11.2019 tarihleri arasında denetim seferberliği başlatılmış olup bu kapsamda İlimiz de görev yapan tüm gıda kontrol görevlilerinin denetime çıkmaları planlanmıştır.

2019 yılında Kayseri'de toplam 9.989 gıda işletme bulunmaktadır. Bugüne kadar gıda kontrol görevlileri 17.289 denetim yaparak, 1.746 numune almıştır

Denetim Seferberliğinde; Et ve Et Ürünleri Üreten İşletmeler, Süt ve Süt Ürünleri Üreten İşletmeler, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri ile Unlu Mamul Üreten İşletmeler, Kasap ve Şarküteri ile Bakkal, Market, Büfe gibi işyerleri, okul kantinleri ve Yemekhaneleri ve Lokanta-Restoran, Dönerci, Fast-food gibi Toplu Tüketim Yerlerinin denetimleri yapılacak olup numuneler alınacaktır. Denetimlerde ve alınan numunelerin analiz sonuçlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacaktır. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir." dedi. - KAYSERİ

Mustafa Şahin, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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