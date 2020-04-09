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Ürün bolluğu yaşanan Antalya halinden Türkiye'ye sebze meyve sevkıyatı tam gaz devam ediyor

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin artırıldığı bugünlerde, Türkiye'nin örtü altı üretim üssü Antalya'da ürünlerin işlendiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde hareketlilik devam ediyor.

09.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:11
Ürün bolluğu yaşanan Antalya halinden Türkiye'ye sebze meyve sevkıyatı tam gaz devam ediyor
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin artırıldığı bugünlerde, Türkiye 'nin örtü altı üretim üssü Antalya 'da ürünlerin işlendiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde hareketlilik devam ediyor. Ürün bolluğunun yaşandığı halde, tüketicinin sebzeye ulaşmasında bir sıkıntı yaşamayacağı dile getirildi.

Örtü altı üretimin merkez üssü Antalya'da çiftçiler üretime devam ediyor. Çiftçiler aldıkları önlemler sonrası seralarında başta domates, salatalık, patlıcan, biber, kabak, fasulye olmak üzere üretimlerini sürdürüyor.

Türkiye'nin en büyük üretici hali konumunda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde, korona virüs önlemleri çerçevesinde çalışma saatleri sabah 06.00 akşam 18.00 olarak düzenlendi. Hale girip çıkan herkesin maske taktığı görüldü. İşletmelerde çalışan işçilerin ise sosyal mesafe kuralına uydukları, hepsinin maske ve eldiven taktıkları gözlendi. Yaklaşık 5 bin 500 kişinin çalıştığı halde, saatlerin değişmesiyle birlikte hareketliliğin öğle saatlerine kadar sürdüğü bildirildi.

"Saat düzenlemesi var"

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, Türkiye'nin en büyük sebze meyve hallerinden biri olan yerleşkeye günlük 5 bine yakın aracın girdiğini kaydetti. Halde 144 komisyoncunun işlem yaptığını dile getiren Yılmaz, "Korona virüs önlemleri nedeniyle hal saat 06.00'da açılıyor, akşam 18.00 gibi kapanıyor. Sevkıyat bölümü çalışmalarına devam ediyor. Çünkü paketlenerek il dışına ürünlerin gitmesi gerekiyor" diye konuştu.

Hale giriş çıkış yapan üreticiden alıcıya kadar herkesin maske takmak zorunda olduğunu ifade eden Yılmaz, "Herkes uyarılıyor maske takması konusunda. Kantarda ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor. Her gün her işletmenin dezenfeksiyon işleminin yapılmasına geçiyoruz" diye konuştu..

"Ürün sıkıntısı olmaz"

Korona virüs tedbirlerine rağmen hale geçen seneki aynı ürünlerin gelmeye devam ettiğinin altını çizen Yılmaz, "Ülkemizde sebze sıkıntısı olmayacaktır. Vatandaşımız rahatlıkla sebze ve meyvelerini temin edeceklerdir. Sebze ihraç eden bir ülkeyiz zaten. Kimse sebze meyve kıtlığı olur diye düşünmesin. Fiyatlarımız geçen senenin altında. Mesela geçen yıl 6 lira olan domatesin kilo fiyatı bugün 3 lira seviyesinde. limon, patates, soğan, sarımsak hariç fiyatlar geçen yılın altında" dedi.

Korona virüs nedeniyle hale ürün girişinde bir azalma olmadığına işaret eden Yılmaz, "Fakat tırların yurt dışına çıkışında sorun olduğu için ihracatımız düştü. Ardından fiyatlar düştü. Çiftçi açısından fiyatlarda olumsuz etkisi var, tüketici açısından yok. Çünkü düşük fiyata ürün yiyorlar" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Antalya Hali'nin Türkiye'ye olduğu gibi Avrupa'ya da hitap ettiğini vurgulayarak, üreticinin ve halin üretmeye, çalışmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Üretmeye devam ediyoruz"

Aksu ilçesinde domates üretimi yapan ve hale ürün getiren Kadir Göl, "Fiyatlar düşük ama biz üretmeye devam ediyoruz. Virüse karşı maske taktık. Virüs var diye yatamayız. Halka hizmet hakka hizmettir. Biz üretiriz" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Antalya, Ekonomi
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