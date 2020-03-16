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Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti

Koronavirüs salgını sonrası stokladıkları ürünleri fahiş fiyatlara satmak isteyen kriz fırsatçılarından bazıları, e-ticaret sitelerinin kendilerini sistemden atmaya başlamasıyla ürünlerini satamadı. Ürünleri ellerinde kalan stokçuların zararı büyük.

16.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:20

Koronavirüs salgınının etkisini artırması, krizi fırsata çevirmek isteyenleri ortaya çıkardı. NewYork Times'in haberine göre, ABD'de birçok kişi salgının ilk günlerinde stokladığı dezenfektan ürünlerini internette fahiş fiyatlardan satarak binlerce dolar kâr elde etti. Fakat, Amazon ve eBay gibi e-ticaret sitelerinin kriz fırsatçılarını sistemden atmaya başlamasıyla stokçuların ürünleri ellerinde kaldı.

ŞİŞESİ 70 DOLARA KADAR ALICI BULDU

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, fırsatçılar içinde gelir kapısı oldu. ABD'de yaşayan iki kardeşin, ülkede virüse bağlı ilk ölümün gerçekleştiği 1 Mart günü marketlerden binlerce el dezenfektan ürünü satın alarak, e-ticaret sitelerinde satmaya başladığı ortaya çıktı. Tennessee yaşayan iki kardeş, NewYork Times'a yaptıkları açıklamada, e-ticaret sitesi Amazon'da satışa çıkardıkları ilk 300 şişe el dezenfektanının anında tükendiğini ve şişeleri 9 ila 70 dolar arasında değişen fiyatlardan sattıklarını belirtti.

SALGINI FIRSATA ÇEVİRMEK İSTERKEN ZARAR ETTİLER

Fakat, bundan sonra yaşananlar Matt ve Noah Colvin isimli fırsatçılar açısından yolunda gitmemeye başladı. Amazon ve eBay gibi e-ticaret sitelerinin kullanıcı şikayetleri sonrası salgını fırsata çevirmek isteyen satıcılara sistemlerini kapaması, Colvin kardeşlerin stokladığı 17 bin 700 ürünü ellerinde patlattı.

SORUŞTURMA AÇILABİLİR

New York Times'in haberinde, ABD'de salgını krizi fırsata çevirmek isteyenlerden Chris Anderson isimli bir satıcının ise, 10'lu paketini 15 dolara aldığı yüz maskesinin tanesini Amazon'da 50 dolara satarak kâr elde ettiğini belirtiliyor. Bu sayede Anderson'in kısa süre içinde 25 bin dolarlık kâr sağladığı aktarılıyor.

Amazon'un kriz fırsatçılarını yasakladığının bilgisinin verildiği haberde, Anderson'in elinde 500 antibakteriyel ıslak mendil bulunduğu ve bu mendillerin tanesini 3 dolardan alarak 19 dolara satmaya çalıştığı belirtiliyor.

Kriz fırsatçılarının azımsanmayacak sayılara ulaştığı aktarılırken, ABD'de tüketici koruma yasaları kapsamında fahiş fiyattan sağlık malzemesi satanlara ve bu ürünlerin satıldığı platformlara soruşturma başlatılması gündeme gelmiş durumda.

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Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Amazon, Dünya, Ekonomi, Güncel

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