Ürünlerimizi İşlenmiş Ürünler Haline Getirerek Hikayeler Yüklememiz Lazım"

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke topraklarının bereketli ve verimli olduğunu belirterek, "Bu cennet topraklar o kadar verimli ki, zeytini, üzümü, inciri, arısı, balı, balıkçılık ürünleri inanılmaz derecede bereket fışkırıyor. Bizim bunları çok daha iyi pazarlamamız lazım. Ürünlerimizi işlenmiş ürünler haline getirerek hikayeler yüklememiz lazım."dedi.Milas ilçesinde düzenlenen Güney Ege 10. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılan Pakdemirli, kendisini karşılayan vatandaşlarla tokalaşarak yetkililerden fuar hakkında bilgi aldı.Pakdemirli, fuar alanının girişinde, üzerinde "Muğla Bekir Pakdemirli" yazılı künefenin de şerbetini dökerek kadınlara ve gazetecilere ikram etti.8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle protokolde yanına bir kadın üretici ve Muğla'nın bayan Valisi Esengül Civelek'i alan Pakdemirli, alanda bulunan kadınlar adına Vali Civelek'e çiçek takdim etti.Pakdemirli, kendisinin de Ege'nin bir evladı olarak tarım emekçisi olduğunu söyledi.Bugünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve çok özel bir gün olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Kadınlar, sofrada tadımız, evde huzurumuz, tarlada alın terimiz, ilk öğretmenimiz, anamız ve bacımız. Kalbimizde, gönlümüzde her gün yer alan tüm kadınlarımızın Kadınlar Gününü kutluyorum." dedi.81 ili dolaşarak çiftçiyi, üreticiyi ve köylüyü dinleyip, dertlerine çare olmaya çalıştığını belirten Pakdemirli, "Devletimiz imkanlar nispetinde çiftçiye, köylüye en iyisini yapmaya çalışıyor. Hiçbir kesime verilmeyen krediler, yapılandırmalar, zor ekonomik koşullarda olduğumuz zamanlarda da her zaman en önde çiftçi ve üretici geliyor. Tarım fuarları büyük önem taşıyor. O kadar güzel ürünlerimiz var ki. Bu cennet topraklar o kadar verimli ki, zeytini, üzümü, inciri, arısı, balı, balıkçılık ürünleri inanılmaz derecede bereket fışkırıyor. Bizim bunları çok daha iyi pazarlamamız lazım." diye konuştu."Her zaman üreticimize destek olacağız"Çiftçinin dert ve sıkıntılarını çok iyi bildiklerini anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:"Ürünlerimizi daha iyi depolamamız lazım. Ürünlerimizi işlenmiş ürünler haline getirerek onlara hikayeler yüklememiz lazım. Bu güzel doğa ve tabiattan çıkan ürünlerin hepsi son derece lezzetli ve dünyada eşi, benzeri olmayan ürünler. Bizim sadece bunları çok daha iyi pazarlamamız lazım. Biz bu alanda her zaman üreticimize destek olacağız. 24 Haziran seçimlerinden sonra hiç sebebi yokken dövizle ilgili bir sıkıntı yaşadık. Allah'a şükür tekrar kontrolü ele aldık. Ama şunu unutmayalım. Dövizde ciddi bir artış oldu. Bütün girdi fiyatlarımız arttı. Gübre, ilaç ve girdi fiyatları arttı. Biz sektörle konuştuk, bunları düşürdük. Düşen döviz kurlarıyla birlikte de her sektörle birebir görüşüyoruz. Çiftçi ve üreticimizin girdi fiyatlarını düşürmek için çaba gösteriyoruz. Bunu yapmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz. Bir yandan girdi fiyatları azalırken diğer yandan da üreticimizin ürün fiyatları artacak."Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ilgi alanına giren hububat ürünlerinde dünya fiyatlarıyla, üreticiyi memnun edecek fiyatlarla bu ürünleri satın alacaklarını dile getirdi.Çiftçiyi, üreticiyi, köylüyü seven bir Cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, üretimin öneminin de bilinmesi gerektiğini söyledi.Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde Türkiye'nin yüzde 50 daha fazla gıdaya ihtiyacı olacağını aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:"Bugünkü üretimimizin yüzde 50 daha fazlasını üretmemiz gerekiyor. Bu nedenle üreticiyi memnun etmenin yolunu bulacağız. Sıkıntılarınızı çözeceğiz. 2019 çok daha bereketli bir yıl olacak. Türkiye'nin önünde bir seçim bulunuyor. Herkesin seçim ekonomisine kilitlendi. Bundan sonra artık dört yıl seçim yok. Bana göre artık Türkiye'nin seçime ihtiyacı yok. Çok istikrarlı bir dönem dediğimiz son 16 yılda bile 13 tane seçime gitmişiz. Her seçim beklenti demek, her seçim beklentilerin ötelenmesi demek. Bu seçimden sonra artık inşallah dört yıl seçim yok. Seçimlerden sonra yeni Başkanlık Sistemiyle vatandaşa daha hızlı, daha çabuk ve pratik hizmet götürmenin yollarını arayacağız.""Çiftçi ve üretici her zaman başımızın tacı"Alanda bulunanlara Milas ilçesine yapılacak yeni fuar alanının da müjdesini veren Pakdemirli, bakanlığın son 17 yılda Muğla'ya yaptığı hizmetleri anlattı.Tarım ve Hayvancılık alanında 1,3 milyar lira hibe verdiklerini, kentin tarımsal hasılasının da 4 kat artarak 5 milyar liraya geldiğini vurgulayan Pakdemirli, kentte büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının da arttığını dile getirdi.Süt üretiminin 5 misli artarak 356 bin tona çıktığını, 6 bin dekar mera ıslahı yaptıklarını ifade eden Pakdemirli, 3,3 milyar lira orman için yatırım yaptıklarını, 10 milyon metreküplük içme suyu, 8 baraj ve gölet, 86 bin dekar sulama, 57 dere ıslahı ve 140 milyon fidan dikimi yaptıklarını belirtti.Muğla'ya 2 şehir ormanı ve 6 bal ormanı, 2 milli park, 11 Tabiat Parkı, 40 Meteoroloji Gözlem İstasyonu kazandırdıklarını hatırlatan Pakdemirli, 82 mesire yeri ve 4 bin 400 aileye de 33 milyon lira ORKÖY kredi ve hibesi verdiklerini bildirdi.Muğla'nın su ürünlerinde birinci sırada olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Biz bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Türkiye bugün bir milyar dolar balık ihracatı, 400 milyon dolar tavuk ihracatıyla lider ülkelerden biri konumuna gelmiştir. Su ürünlerinde de lider ilimiz olan Muğla'nın bu potansiyelini hem suda, hem denizde hem de toprak havuzlarda geliştireceğiz. " dedi.Muğla'nın arıcılık ve bal sektöründe ülkede ikinci sırada olduğunu anlatan Pakdemirli, kentte arıcılıkta ilgili desteklerinin de devam edeceğini kaydetti.Seracılıkla ilgili çok önemli desteklerin olduğuna değinen Pakdemirli, Ziraat Bankasından çok ucuz kredilerle sera kurulabileceğini, en yakın zamanda ülkedeki sera alanlarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söylediÇiftçilerin Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını yüzde 10 ile temerrütle yapılandırabileceğine işaret eden Pakdemirli, tarım sektöründe finansın önemli olduğunu, geçtiğimiz yıl çiftçilere 32 milyar lira Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla da 6,5 milyar lira kredi kullandırdıklarını ifade etti.Tarım alanlarını korumanın çok önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, 258 olan SİT ova sayısını 300'e çıkardıklarını dile getirdi.Çiftçi ve üreticilerin her zaman başlarının tacı olduğunu belirten Pakdemirli, "Bu nedenle çiftçimizin ve üreticimizin sonuna kadar yanında ve arkasındayız. Biz destek vereceğiz siz üreteceksiniz. En ufak bir sorunda da çiftçilerimize bir telefon kadar yakınım. Devletinize güvenin. Türkiye'mizde istikrar sürmeli güzide ülkemiz pastadan daha fazla pay almalı." diye konuştu.Bakan Pakdemirli, daha sonra protokol üyeleriyle birlikte fuarın açılışını yaptı, stantları gezdi.Fuara, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, ziraat odası başkanları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.