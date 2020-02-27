Üs bölgesinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesindeki askeri üs bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Tipinin etkisiyle birlikte yer yer 5 metreyi aşan kar kalınlığı, ekiplere zorlu anlar yaşatıyor.

Hakkari ve çevresinde yoğun kar yağışı etkisini azaltırken kapalı yolların açılması için yoğun çalışma başlatıldı. Bölgedeki en yoğun çalışmalardan birisi de Şemdinli ilçesinin Kayalar köyü mevkiinde yürütülüyor. İl Özeli İdaresi karla mücadele ekipleri, Şemdinli ilçesi Kayalar köyü yakınlarında bulunan askeri üs bölgesinin yolunu açmak için büyük çaba gösteriyor. Rüzgar ve tipinin etkisiyle birlikte yer yer 5 metreyi geçen kar kalınlığı, ekiplere zorlu anlar yaşatıyor. Karla mücadele çalışması yapan iş makinalarının adeta kara gömüldüğü bölgede sürdürülen çalışmaların devam ettiği ve bu çalışmaların birkaç gün daha süreceği belirtildi.