Usain Bolt Gösteri Yarışında Triportöre Fark Attı

Kaynak: Euronews.com

Tüm zamanların en hızlı atleti olarak kabul edilen Jamaikalı sporcu Usain Bolt Peru'nun başkenti Lima'da katıldığı bir gösteride, bölgede taksi olarak kullanılan üç tekerlekli motorlu araçla yarıştı. Peruluların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte oldukça neşeli olduğu gözlenen Bolt, motorlu araca karşı yaptığı yarışmayı da rahat kazandı. Binlerce kişinin izlediği etkinlikte Peru bayrağıyla poz veren 32 yaşındaki emekli atlet, yarış bitiminde kendiyle özdeşleşen sevinç hareketini de yapmayı ihmal etmedi. Usain Bolt Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan sonra emekli olduğunu açıklamıştı. Jamaikalı atlet emekli olduktan sonra sponsporların desteğiyle dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen çeşitli organizasyonlara katılıyor. Bolt, 2008, 20012 ve 2016 Olimpiyat Oyunları'nda 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre kategorilerinde toplam 8 altın madalya kazanmıştı. Bolt, atlet kariyerini noktaladıktan sonra futbol oynamaya karar vermiş Güney Afrika, Avustralya gibi ülkelerde bazı takımlarla antrenman maçlarına çıkmasına rağmen profesyonel sözleşme imzalamamıştı.