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Usain Bolt'un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe kuralına kendine has bir şekilde dikkat çekti.

14.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:19

Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla birçok ülkede uygulanan ve büyük önem taşıyan sosyal mesafe kuralına efsane atlet Usain Bolt'tan farklı bir yorum geldi.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Olimpiyat oyunlarında rakiplerine fark attığı bir yarışın fotofiniş görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Jamaikalı rekortmen atlet, "Sosyal mesafe. Mutlu paskalyalar" ifadelerine yer verdi. Bolt'un bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Öte yandan 33 yaşındaki Usain Bolt, koronavirüsle mücadele için ülkesi Jamaika'ya 500 bin Jamaika doları bağışta bulundu.

Usain Bolt'un 'sosyal mesafe' paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Usain Bolt’un sosyal mesafe paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni aldı
Etiketler: Usain Bolt, Jamaika, Spor
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