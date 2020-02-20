Uşak'ta bulunan Bahadır Barajı'nda çatlaklar oluştu, patlama ihtimaline karşı 4 okul tatil edildi

Banaz ilçesine bağlı Bahadır köyüne 3 kilometre mesafedeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan, 49 metre yüksekliğindeki Bahadır Barajı'nın altında çatlak oluştu. 2.4 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan barajdaki suyun, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri tarafından dün geceden itibaren kontrollü bir şekilde vana odasından dereye boşaltılmasına başlandı.

Yetkililer, 25 metrelik bölümüne kadar suyla dolu olan barajdaki suyun şu ana kadar 60 santimetrelik kısmının dereye boşaltıldığını bildirdi.

4 KÖYDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Barajın çatlaklardan dolayı patlaması ihtimaline karşı ise Bahadır, Hatıplar, Güllüçam ve Banaz köylerinde okullar tatil edildi. Dere yatağına yakın olan evlerin ise tedbirli olmaları için köylerde bulunan camilerden anonslar yapıldı. Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise Bahadır Barajı'nın olduğu bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

2 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Uşak Valili, barajda oluşan çatlakla ilgili bir açıklama yayınladı:

"DSİ 2. Bölge yetkilileri ile yapılan değerlendirmede, yağışın da artması ve yarın da devam edeceği öngörüldüğünden, dere yatağı güzergahında bulunan 584 nüfuslu Bahadır ve 778 nüfuslu Hatipler köylerimizin tedbiren tahliyesine karar verilmiş olup, vatandaşlarımızın Banaz ilçe merkezindeki otel, pansiyon, yurt ve diğer kamu binalarında barındırılmaları planlanmıştır."