Uşak Bal Üreticileri Birliği '1. Bal Şenliği' Yapacak

Yıllık 15 bin küpeli kovan bulunan, yıllık 150 ton civarında bal ve 15 ton polen üretilen Uşak
'ta bir ilk gerçekleştirilerek 'bal şenliği' yapılacak. Uşak Bal Üreticileri Birliği tarafından düzenlenecek şenliğe çok sayıda bal üreticisi katılacak.
Etkinlikle ilgili bilgi veren Uşak Bal Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Samancı
, Uşak'da özverili çalışmalarla çok kaliteli bal üretiminin yapıldığını kaydetti. Bölgenin kaliteli balının olmasının aromasından kaynaklandığını ifade eden Samancı, "Uşak ve çevresinin çok kaliteli balı var, aroması müthiş, çiçek olarak çok zengin ama biz bu güne kadar bunu anlatamadık, hiç kimse bilmiyor. Buyursunlar gelsinler balımızdan tatsınlar, polenimizden tatsınlar. Bütün Uşak halkının sofralarını biz tatlandırmak istiyoruz" dedi.
Yaklaşık 30 yıldır arıcılıkla uğraşan emekli öğretmen Mehmet Samancı, 2006 yılında Uşak Bal Üreticileri Birliğini kurduklarını ve bununla birlikte Uşak'ta arıcılığın gelişmeye başladığını söyledi. Uşak Bal Üreticileri Birliği olarak bu yıl bir ilki gerçekleştirip bal şenliği yapmaya karar verdiklerini anlatan Samancı neden böyle bir organizasyon yapmaya karar verdiniz sorusuna; " Uşak'ta bal üretiliyor, Uşaklının bundan haberi yok. Artık balı üretiyoruz, madem ürettik Uşaklı hemşehrilerimizin karşısına çıkalım, biz ürettik buyurun balımızı güvenle tüketin diyeceğiz amacımız bu" şeklinde cevap verdi.
"Uşak'ta yıllık 150 ton civarında bal ve 15 ton polen üretiyoruz"
Uşak'ta ilçelerle beraber toplam 15 bin küpeli kovan bulunduğu bilgisini veren Samancı bu üreticilerin 2017 yılında 66 bin Türk Lirası destekleme aldığını hatırlattı. Uşak'ta yıllık 150 ton civarında bal ve 15 ton polen ürettiklerini belirten Samancı ürettikleri değerleri Uşaklılara satamadıkları için toptan elden çıkarmak zorunda kalarak hak edilen kazancı sağlayamadıklarını öne sürdü.
Arıcılığın çok meşakkatli bir iş olduğunun altını çizen Samancı açıklamasına şöyle devam etti:
"Senenin 8 ayını dağda geçiriyoruz, bundan dolayı hem masraflı hem zor. Yağmuru var, yazı var, kışı var. Bu kadar kötü şartlarda çok güzel bal üretiyoruz ama biz derdimizi anlatamıyoruz. Ürettiğimiz balı değerlendiremiyoruz. Bizim ürettiğimiz ballar bakanlığın bal tebliğine yüzde yüz uygundur. Pazar yerinde satılanların yüzde 90'nın bal adı altında ne olduğu belirsiz. İnşallah ilk defa bu sene Uşak Bal Üreticileri Birliği Bal Şenliği altında 20-24 Aralık
2018 tarihleri arasında 4 gün süreyle şenlik yapacağız. Uşaklı hemşehrilerimizi davet ediyoruz." - UŞAK
13 Aralık 2018 Perşembe 14:58