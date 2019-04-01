Uşak Belediye Başkanı, AK Parti Adayı Mehmet Çakın Oldu

Uşak
Belediye Başkanlığını, AK Parti
adayı Mehmet Çakın
kazandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, oy tasnifi sonucunda, AK Parti adayı Mehmet Çakın 50 bin 373, İYİ Parti
adayı Muhammet Gür
48 bin 551 oy aldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Çakın, Uşak'ın yeni belediye başkanı oldu.
İlçe ve beldelerde resmi olmayan sonuçlara göre Eşme
ilçesinde AK Parti adayı Hacı Mustafa Çetin
, Banaz
ilçesinde AK Parti adayı Zafer Arpacı
, Ulubey
ilçesinde AK Parti adayı Veli Koçlu
, Karahallı
ilçesinde AK Parti adayı Ali Topçu
, Sivaslı
ilçesinde CHP
adayı Hürriyet
Şafak, Kızılcasöğüt
beldesinde AK Parti adayı Güngör Oral
, Yeleğen
beldesinde AK Parti adayı Süleyman Sarı
, Selçikler
beldesinde AK Parti adayı Osman Çakar
, Tatar
Beldesi'ni AK Parti adayı Zafer Gün
, Pınarbaşı Beldesi'ni Mehmet İncekara
kazandı.
Böylece Uşak il genelinde AK Parti Sivaslı ilçesinin dışında tüm belediye başkanlıklarını kazandı.
Uşak Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti bir önceki seçimde 50 bin 920 oy almıştı.
Çakın'ın öz geçmişi
İlk ve orta eğitiminin ardından Kartal
İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesinden mezun oldu, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesi olan Çakın, 11. Dönem İstanbul İl Genel Meclis üyeliği yaptı. MÜSİAD Uşak Şube Kurucu Başkan Yardımcısı ve Ensar Vakfı Başkan Yardımcısı olan Çakın, evli ve iki çocuk babası.
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Kaynak: AA