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Uşak Belediye Başkanı Çakın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

09.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:58Uşak Belediye Başkanı Çakın, AA'nın
Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Fotoğrafları inceleyen Çakın, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı karesine oy verdi.
Çakın, AA'nın fotoğraf oylamasına katılmaktan keyif duyduğunu belirterek, "Gazetecilik çok zor bir meslek. Oylamada çok güçlü fotoğraflar var. Seçim yapmak oldukça zor oldu." dedi.
Paris'teki gösterileri takip ederken gözünden yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çakın, "Mustafa kardeşimizin çektiği 'Millilerden asker selamı' başlıklı fotoğraf, bizim için çok anlamlıydı. Bir kez daha tüm AA çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Mustafa Yalçın, Mehmet Çakın, Uşak, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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