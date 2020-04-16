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Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ildeki çalışmaları inceledi

Uşak Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin yanında kentteki hizmetlerine devam ediyor.

16.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:22
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ildeki çalışmaları inceledi
Uşak Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin yanında kentteki hizmetlerine devam ediyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediye başkanı Mehmet Çakın'ın Nuri Şeker Caddesindeki yol ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra Fatih Pazaryerindeki cephe kapama, Şehit Ali Çınar Sokaktaki yol açma ve genişletme, 4. Çevre Sokaktaki yol ve kaldırım onarım çalışmalarını, yeni hal binasında ve Cuma Pazarında yürütülen faaliyetleri incelediği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakın, bu süreçte herkesin evde kalmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, "İnşallah hep birlikte, sabır içerisinde daha güzel günlere kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Uşak Belediyesi, Mehmet Çakın, Fatih, Güncel
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