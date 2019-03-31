Uşak Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Çakın Kazandı.

Uşak
Belediye Başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Çakın
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Çakın 50 bin 373, İYİ Parti
adayı Muhammet Gür
48 bin 551 oy aldı.
-Çakın'ın öz geçmişi
İlk ve orta eğitiminin ardından Kartal
İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesinden mezun oldu, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesi olan Çakın, 11. Dönem İstanbul İl Genel Meclis üyeliği yaptı.
MÜSİAD Uşak Şube Kurucu Başkan Yardımcısı ve Ensar Vakfı Başkan Yardımcısı olan Çakın, evli ve iki çocuk babası.
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Kaynak: AA