31 Mart 2019, 21:55
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Uşak Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Çakın Kazandı.

Uşak Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet Çakın Kazandı.

Uşak Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Çakın kazandı.

Uşak Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Çakın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Çakın 50 bin 373, İYİ Parti adayı Muhammet Gür 48 bin 551 oy aldı.

-Çakın'ın öz geçmişi

İlk ve orta eğitiminin ardından Kartal İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyesi olan Çakın, 11. Dönem İstanbul İl Genel Meclis üyeliği yaptı.

MÜSİAD Uşak Şube Kurucu Başkan Yardımcısı ve Ensar Vakfı Başkan Yardımcısı olan Çakın, evli ve iki çocuk babası. İstanbul, Uşak, Mehmet Çakın, AK Parti, Güncel
Kaynak: AA