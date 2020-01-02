Uşak Belediyesi 3 bin çocuğu tiyatro ile tanıştırdı

Uşak Belediyesi kentte daha önce tiyatroya gitmemiş 3 bin çocuğu tiyatroyla tanıştırdı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kente davet edilen Eti Çocuk ve Bosch Çevre Çocuk tiyatrolarının oyuncularının sahnelediği "Heidi
" ve "La Fontaine Orman Mahkemesinde" isimli oyunlarına daha önce tiyatroya gitmemiş 3 bin çocuk izledi.
Açıklamada, kentte sosyal ve kültürel alanda pek projenin hayata geçirildiği, bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtildi.