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Uşak Belediyesi Kent Orkestrası'ndan "Evde Kal' klibi

Uşak Belediyesi Kent Orkestrası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına hazırladıkları şarkı ve kliple destek verdi.

20.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:08
Uşak Belediyesi Kent Orkestrası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrısına hazırladıkları şarkı ve kliple destek verdi.
Orkestranın seslendirdiği şarkının yer aldığı klip, "Önce kendin ve sevdiklerin için, sonra sağlık personelimize yardım etmek için evde kal" sloganıyla belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Ellerin sık sık en az 20 saniye yıkanması ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanan şarkıda, "Hayat güzel ve uzun, hastalık üzer/Kaybolmasın yarınlar, yaşamak güzel/Sevdiklerinle sabret, lütfen evde kal/14 kurala dikkat et, sakın etme ihmal/İzin verme kötülüğe sevdiklerinle/Korona'yla savaşmak birlikte güzel/Bugünler birgün geçer, elbet geçecek/Güzel günler yakındır, gençlik gelecek" şeklinde sözler yer alıyor.
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Uşak Belediyesi Kent Orkestrası’ndan ’Evde Kal’ klibi

Kaynak: AA

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Uşak Belediyesi Kent Orkestrası'ndan "Evde Kal' klibi
Etiketler : Uşak Belediyesi, Güncel

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