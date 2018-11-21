Uşak Belediyesi, Şehir Tiyatrosu'nun 3. Yaşını Kutladı

Genç meslektaşlarına destek vermek üzere oyunu izlemeye Uşak'a gelen Ruhi Sarı, Ferdi Kurtuldu, Osman Cavcı ile Bizimkiler dizisinin Baykuş Cemil'i Uğurtan Sayıner, çoğunluğunu amatör oyuncuların oluşturduğu genç meslektaşlarını ayakta alkışladı.

Oyunun sonunda genç tiyatrocularla birlikte sahneye çıkan usta sanatçılar, aynı zamanda yakın dostları olan yönetmen Mehmet Tamer Uyar'ı kutladı. Ünlü oyuncu Ruhi Sarı, "Tiyatro ateşinin Anadolu'nun her yerine yayılması çok önemli. Bunun için başta canla başla çalışan Mehmet Tamer Uyar olmak üzere, destek veren Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ı da kutlamak gerek. Yaşasın tiyatro..." dedi.

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Baykuş Cemil karakteriyle Türk halkının gönlünde taht kuran Uğurtan Sayıner ise yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen, tiyatro aşkıyla yaşadığı şehir olan İzmir'den Uşak'a kadar geldi. Ayakta durmakta bile güçlük çeken Sayıner, kendisi için sahneye getirilen sandalyeye oturarak ta olsa genç meslektaşlarına el verdi. Tiyatro sanatının gelişmesini ve gençleri sahnede gördükçe çok duygulandığını belirten usta sanatçı, Uşak halkından tiyatrolarına sahip çıkmalarını istedi.

Şehirlerinde birbirinden ünlü sanatçıları ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getiren Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise "Uşak'ı bir kültür sanat kenti haline getirmek istiyoruz. Bu noktada sanatçılarımızın bizi kırmayıp, buraya kadar gelip oyuncularımıza moral vermesi çok önemliydi. Hepsine teşekkürler" dedi.