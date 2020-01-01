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Uşak Belediyesi sokak hayvanları için bayat ekmek toplayacak

Uşak Belediyesi, sokak hayvanları için kentin değişik noktalarına bayat ekmek toplama kutuları yerleştirdi.

01.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:02 Uşak Belediyesi sokak hayvanları için bayat ekmek toplayacak
Uşak Belediyesi, sokak hayvanları için kentin değişik noktalarına bayat ekmek toplama kutuları yerleştirdi.
Sokak hayvanlarının besin ihtiyacını karşılamak amacıyla kentin değişik noktalarına 36 bayat ekmek toplama kutusu yerleştirildi.
Kutularda biriken bayat ekmekler, belediye ekiplerince toplanarak Uşak Belediyesi Hayvan Barınağı'na ve sokak hayvanlarına ulaştırılacak.
İlk olarak Durak ve Kemalöz mahallerinde başlatılan uygulamanın kent geneline yayılması hedefleniyor.

Uşak Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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