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Uşak Belediyesine haciz şoku

Uşak Belediyesine ait araçlara bir şirket tarafından haciz konuldu.

12.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:44Uşak Belediyesine haciz şoku
Belediyesine ait araçlara bir şirket tarafından haciz konuldu.

İddiaya göre, Uşak Belediyesinin önceki dönemden birçok kurum ve kuruluşa olan borçlarından dolayı haciz memurları gelmeye devam ediyor. Belediye başkanının makam aracı da dahil olmak üzere birçok araca geçtiğimiz aylarda haciz işlemi uygulanmış ve araçlar bağlanmıştı. Son olarak bir şirket tarafından yapılan tebligatlara rağmen ödemenin gerçekleşmemesi üzerine şirket haciz işlemi için İcra Müdürlüğüne başvurdu. Firmanın alacaklarına karşılık olarak 9 adet kamyon ve 6 adet ticari araca haciz konuldu.

Öte yandan haciz edilen araçlar firmanın alacaklarına karşılık gelmediği için ilerleyen günlerde haciz işlemlerin devam edeceği öğrenildi. Uşak Belediyesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - UŞAK

Uşak, Güncel

Kaynak: İHA

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