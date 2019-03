Uşak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uşak'ta

Kaynak: DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uşak'taKILIÇDAROĞLU ŞEKER FABRİKASINI BİZ ALACAĞIZCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları için Uşak'a geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, kentte ilk olarak muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak Şeker Fabrikası'nın satılma girişimi hakkında konuşup, Satarlar inşallah. Onu belediye ve sivil toplumun temsilcileriyle birlikte satın alacağız. O Cumhuriyetin bir değeridir. Orası satın alınacak, çalışacak, yeniden yapılandırılacak, daha fazla istihdam sağlanacak. Göreceksiniz ki bir yüzük taşı gibi Uşak'ın gururu olacak dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde hem halka hitap etmek hem de çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Uşak'a geldi. Havayoluyla kente gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ilk olarak kent merkezindeki İstanbul Düğün Salonu'nda muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu. Parti yöneticilerinin yanı sıra milletvekillerinin ve Uşak Belediye Başkan adayı Asım Kalelioğlu'nun da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, salona geldiği sırada vatandaşların ilgisiyle karşılaştı, bazılarıyla ayak üstü sohbet etti, bazılarıyla selfie çektirdi. Salonda ise partisinin Uşak için hazırladığı projelerin yer aldığı broşürü inceleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendisine ulaştırılan, yardım istenen mektupları inceleyip cebine koydu, yanına gelen vatandaş ve muhtarlarla da ilgilendi.Toplantıda ilk konuşmayı yapan CHP Uşak Belediye Başkan adayı Asım Kalelioğlu, Uşak için hazırladığı projelerini anlattı, Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Her kuruşu sizler için harcayacağız. Artık Uşak için yeni bir başlangıç vakti geldi dedi.'UŞAK CUMHURİYET KENTİDİR'Ardından Hak, hukuk mücadelesinin lideri sözleriyle anons edilmesinin ardından kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak bir cumhuriyet kentidir. Tarihinde Kuvayi Milliye ruhu vardır. Yeniden ayağa kaldırmak bizim ve sizlerin görevidir. Başkan adayımız 'Birlikte yöneteceğiz' dedi. Bir kenti nasıl birlikte yöneteceğiz O belediye başkanlığı koltuğunda oturacak, sizler tarlada, çarşıda olacaksınız! Birlikte yönetmenin özü şudur; Eğer belediye başkanının kapısı açıksa ve sizler sorunlarınızı ona iletiyorsanız ve kısa sürede çözüm bulunuyorsa o birlikte yönetmektir. Sorunla karşılaşacak vatandaşın ulaşacağı kişi öncelikle belediye başkanıdır. Yönetim neyle olur Parayla olur. Parayı kim verir Uşaklılar verir. Vergi verirler, harç öderler. Bir yönetimin ana öğelerinden birisi, toplanan paraların nerelere harcandığının hesabının verilmesidir. Belediye başkanı bir harcama yaparken halka hesap verecek. Bizi diğer belediyelerden ayıran temel unsur budur. Biz toplanan her kuşunun hesabını belde halkına vermeyi onurlu bir görev biliyoruz. Yolu kaça yaptın Kültür merkezini kaça yaptın Kaç çocuğa burs verdin Bütün bunların hesabının verilmesi lazım. Eğer bir belediye başkanı hesap vermiyorsa emin olun o belediye başkanı cebini düşünüyordur. Demokrasiyi güçlü kılan seçimle gelenin millete hesap vermesidir. Başkanlarımızın eksikleri olabilir ve biz hesap verme kültüründen geliyoruz. Birlikte yönetelim derken sorunları aktarmak değil varsa başkanlı ilgili sorunlar onları da aktaracağız ve belediye başkanlarımız ondan ders çıkartacak dedi.ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 200 TL OLACAKBütçe görüşmeleri sırasında asgari ücretle ilgili yaptığı konuşmayı da hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Asgari ücret net 2 bin 200 TL olmalı dedim. Eğer hükümet yapmazsa bizim belediyelerimiz net 2 bin 200 TL yapacaklar dedim. Uşak Belediyesi'nde işçi kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sen eğer 2 bin 20 TL değil 2 bin 200 TL almak istiyorsan geleceksin CHP'ye oy vereceksin kardeşim. Hem de 1 Ocak'tan itibaren biriken asgari ücret farkını da ödeyeceğiz. Buradan bütün işçi kardeşlerimizde yararlanacak. Biz hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayız. Hangi görüşten inançtan olursa olsun. Madem ki bu bayrağın altında yaşıyoruz o zaman bütün vatandaşlarımızı kucaklayıp, sorunlarını çözmek zorundayız. Belediye başkanımız koltuğa oturduğu zaman hiç kimsenin işine aşına dokunulmayacak. Garantisi benim diye konuştu.'HİZMET YARIŞINA VAR MISNIZ'Belediye başkanlarından pozitif ayrımcılık isteyen ve kendilerine yönelik eleştirilere isim vermeden yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu şöyle devam ettiBelediye başkanlarından bir şey daha istiyorum; pozitif ayrımcılık. Kendisine oy versin vermesin herkese eşit davranacak, ama bazı yerlere pozitif ayrımcılık yapacak. Örneğin fakir mahallelere daha fazla hizmet götürecek. A partisi bunu yaptı, B partisi şunu yaptı. A partisi illettir, zillettir. Bunu yapmıyoruz, mesele hizmet yarışıysa hizmete yarışına sonuna kadar varız. Hangileri hizmeti iyi yapıyor ona da varız. Gelsinler nerede CHP'li belediyeler varsa orada hizmet nasıl yapılıyor görsünler. Hizmet yarışı yapıyoruz. Kavgadan medet ummanın hiçbir mantığı yok. İstanbul'a bakın, İstanbullu nefes almak için Bakırköy'e, Sarıyer'e, Beşiktaş'a gider. Niye gider Çünkü buralarda deniz var, ağaçlar var. Burada mutlu insanlar var. Burada insanlar farklı partilerden olsa da birbirlerine selam verirler. Böyle bir kültürü Uşak'ta da ayağa kaldırmak istiyoruz.'ŞEKER FABRİKASINI BİZ ALACAĞIZ'Uşak Şeker Fabrikası'nın satılma girişimi hakkında da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Satarlar inşallah. Onu belediye ve sivil toplumun temsilcileriyle birlikte satın alacağız. O Cumhuriyetin bir değeridir. Orası satın alınacak, çalışacak, yeniden yapılandırılacak, daha fazla istihdam sağlanacak. Göreceksiniz ki bir yüzük taşı gibi Uşak'ın gururu olacak dedi.VATANDAŞ SOĞAN KUYRUĞUNDASalondakilere seslenip, Ekonomik krizden şikayet ediyorsunuz diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haklısınız ama bir şey var. Şu seçimde sandığa giderken aklımızı kullanmak zorundayız. 17 yıldır ülkeyi yönetenler, 17 yılın sonunda fakir fukarayı soğan kuyruğuna soktular. Eğer bu gerçeği görmeden sandığa gidip oy verirsek haksızlık etmiş oluruz. 17 yıldır tek başına yönetiyorsun. İstediğin kanunu kararnameyi çıkarıyorsun. İstediğini vali, istediğini paşa yapıyorsun. 17 yıldır kimse sana bir şey yapmadı. 17 yıldır 192 milyar borcu yurt dışındaki bir avuç tefeciye ödüyorsun. Bu iş bir parti olma olayını çoktan aştı. Bu iş bir Türkiye meselesidir. Siyasetçi ahlaklı, dürüst olmak zorundadır. Vatandaşlardan vergi istediler mi Vatandaş vergiyi verdi. Bütün fabrikaları sattılar. Ne oldu da millet geldi soğan kuyruğuna girdi. Sizden sadece bir şey istiyorum; sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve öyle oyunuzu verin. Bağırmakla çağırmakla karalamakla da bu işler olmuyor. Demokrasinin en temel noktası aklı kullanarak sandığa gitmektir. Kepenk kapatmakta Uşak'ın birinci olduğunu biliyor musunuz Ne olacak bu esnafın, çiftçinin hali. Ben sizi düşünerek, sandığa gidin derken bunları ifade etmek istedim. Türkiye kendine Mart'tan sonra baharı getirebilir. Belediye başkanımız bütün sorunlarınıza derman olacaktır. Belediye başkanımızı size emanet ediyorum dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasından sonra parti il yönetimiyle toplantı yapmak üzere otele geçti.