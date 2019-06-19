19.06.2019 15:20
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UŞAK ÇÖP KAMYONUNA ÇARPAN YAŞLI KADIN ÖLDÜ

UŞAK ÇÖP KAMYONUNA ÇARPAN YAŞLI KADIN ÖLDÜ

UŞAK'ta çöp kamyonu çarpan 88 yaşındaki Emine Humalı, yaşamını yitirdi.

UŞAK'ta çöp kamyonu çarpan 88 yaşındaki Emine Humalı, yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi, 5. Huzur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Zühtü Koyuncu'nun (29) kullandığı 64 AAD 059 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, yol kenarından yürüyen Emine Humalı'ya çarptı. Yaşlı kadın, çarpmanın etkisiyle yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine
olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Humalı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Humalı'nın cesedi, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kamyon şoförü Koyuncu, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Meral Gülmez Saçar ve Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Fatih Öztürk olay yerine gelip, kazayla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Polis, Uşak, Güncel

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