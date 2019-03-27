Uşak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ta Halka Seslendi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ta halka seslendiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim öncesi geldiği Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda miting yapıp, vatandaşlara seslendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting yaptığı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşların doldurduğu miting alanın çevresine, büyük boyutlarda Atatürk fotoğrafı, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı. Ayrıca alanda yine üzerinde, 'Bizimkisi bir aşk hikayesi', 'Önce millet, önce memleket', 'Halkımızın yüksektir feraseti. Bitirir gördüğü her vesayeti. Lideriyle aşar her felaketi. Sandıklara bize milletin emaneti' yazılı pankartlar yer aldı. Mitingde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın, birer konuşma yaptı. Mehmet Çakın, alandakilere projelerini anlattı. Bu arada helikopterle Uşak'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra miting alanına geçti.Miting alanında bulunanlar tarafından Kayahan'ın 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' adlı şarkıyla karşılanan ve "Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan, Recep Tayyip Erdoğan. Haktan, hakikatten milletten yana olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" sözleriyle anons edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan da şarkıya eşlik etti, alandakilerle birlikte söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Uşak kalbim hasretle dolu, sana geldim Uşak. Efeler diyarı, yiğitler diyarı, aşıklar diyarı Uşak" sözleriyle başladı. Uşak'ın ilçelerini tek tek sayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol boyunca cadde tıklım tıklım, meydan tıklım tıklım. Uşak aşıklar demektir. Bizler de sizlere aşığız. Bizler de sizlere sevdalıyız. Aşıklar, sevdiği için her şeyin en güzelini isterler. Bizler de sizler için ülkemiz ve milletimiz için hep en güzelini istiyoruz. 17 yıldır dur durak bilmeden çalışıyoruz" dedi.'DAHA AZİMLİ VE KARARLIYIZ'Hükümet oldukları sürece hep karşılarına sorunlar çıkartılmak istendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vesayet güçleriyle çıktılar. Yeri geldi sokakları karıştırmak istediler. Yeri geldi emniyet ve yargı içerisindeki hainlerle el koymaya kalktılar. Her seçimi milletimizin karşısına bir hesaplaşma vesilesi haline getirmeye çalıştılar. Hiçbirisi olmayınca doğrudan doğruya tankla topla silahla milletimizin canına kast ettiler. Yine başaramayınca sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturarak ülkemizi tecrit etmeye çalıştılar. Biz doğrudan sahaya girip bu oyunu da bozunca ekonomimize saldırarak milletimizin işine, aşına, ekmeğine göz diktiler. Son günlerde döviz kuru üzerinden yine bir takım oyunlar oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça, ihracatını, döviz rezervlerini yükselttikçe, güven endeksleri yeniden güçlendikçe daha daha da azgınlaşıyorlar. Ülkemizi bu tür oyunlarla oyalayıp asıl hedeflerinden vazgeçireceklerini sanıyorlar. Halbuki biz bugün 2023 hedeflerimize çok daha büyük bir inanç ve azimle bağlıyız. Biz bugün Suriye'deki terör koridorunu ortadan kaldırmaya çok daha kesin kararlı bir şekilde azmettik. Biz bugün ülkemizin ve milletimizin üzerinde oynanan oyunları bozmaya hiç olmadığı kadar çok güçlü bir şekilde kararlıyız" diye konuştu.'BU MİLLETİN RUH KÖKÜNDEN GELİYORUZ'Alandaki vatandaşlara "Cudi'de bunları inlerine gömdük mü? Gabar'da bunları inlerine gömdük mü? Tendürek'te bunları inlerine gömdük mü" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:"Kandil'de kaçacak delik arıyorlar. Oraya kadar Mehmetlerimiz, F-16'larıyla, tanklarıyla evelallah yürüdük, yürüyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız, aynen FETÖ'cüler de kaçacak biz kovalayacağız. Şu anda 10 binlerce FETÖ'cü içeride mi, içeride. Şimdi orada yasalar içerisinde yargılanıyorlar. Onlar da bedelini ödeyecekler. Bizim 251 şehidimizin bedelini ödeyecekler, 2 bin 193 gazimizin bedelini ödeyecekler. Yok öyle 25 kuruşa simit, ödeyecekler. Pensilvanya, hani ne oldu, sesin niye çıkmıyor? Öyle oradan bu işi yönetmekle bu bir yere gitmez. Biz milletimizle yürüdük. Ne Bay Kemal senin işine yarar ne de senin işlerine bir tane hanım var, O yarar. Yaramazlar bunlar. Niye? Çünkü onlar bu milletin ruh kökünden gelmiyor, biz bu milletin ruh kökünden geliyoruz."'TÜM UMUTLARINI 31 MART'TA BAĞLADILAR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şimdi bunlar tüm umutlarını 31 Mart'a bağlamış durumdalar. Bizim bileğimizi sandıkta bükemeyeceklerini bildikleri için sinsi bir taktikle seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar. Bu taktik milletimizin kafasını karıştırma, gönlünü bulandırma, umudunu kırma taktiğidir. Sahada normal şartlarda yan yana gelemeyecek tüm partiler birlik olup AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın karşısında kim varsa onu destekleme kararı aldılar. Bu ittifakın görünen bir ortağı olan, bir de görünen ama ismi pek anılmak istenmeyen gizli ortakları var. Gerçi gizli ortakları her gün yeni bir açıklamayla tehditle ittifakı açıkladılar. Kandilde terör baronları bunlara destek açıklaması yapıyor. Persilvanya'nın kaçakları bunlara destek açıklaması yapıyor. Birliğimize, beraberliğimize, vatanımıza kast eden kim varsa bunları destekliyor. Hatta işi daha da ileri götürüp '31 Mart intikam seçimi olacak' diyenler bile var. Eğer birisi gelip bu seçimlerle 'AK Parti'ye, Cumhur İttifakına oy verecekseniz sandığa gitmeyin' diyorsa o sizin kırgınlığınızı paylaşmak için değildir. Yapmak istemeyeceğiniz size dayatılıyorsa, onun amacı size yol göstermek değildir. Bunu söyleyen karşımızdaki ittifakın başarısı için çalışmaktadır. Sizin iradenize ipotek koymanın çabasındadır. Milletimiz kırgınlığında haklı mıdır? Elbette haklıdır. İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de yanlış da olur. Önemli olan hasbi idareyle bunları giderme, düzeltme, hataların üzerine samimiyetle gidebilmektir."'KİMSE KENDİNİ BULUNMAZ HİNT KUMAŞI SANMASIN'"Yanlışıyla, kibriyle milletimizi üzen kim varsa onları da biz üzeceğiz" diyen ve partiden ayrılanları kast eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu trenden inen bir daha bu trene binemez. Kimse kendini bulunmaz hint kumaşı sanmasın. Öyle mi? Türkiye'nin en güçlü partisi olan AK Parti'nin kadro problemi hamdolsun yoktur. Gençlerimiz bizim kadromuzdur, aday potansiyelidir. Bu partiyi milletimiz kurmuştur. Siz kurdunuz, tabelasını da milletimiz asmıştır. Bu güne kadar milletimiz getirmiştir, milletimiz ayakta tutacaktır. Şahsım dahil herkes, milletimize hizmetle mükellefiz. Bugüne kadar kimler geldi kimler geçti. Ah bu meydanın dili olsa da konuşsa, burada az mı konuştuk. Nereden nereye. Önümüzdeki dönemde bayrak yarışı kesintisiz devam edecektir. Seçimlerden sonra 4.5 yıllık kesintisiz hizmet dönemi vardır. 4.5 yıl Cumhurbaşkanınız, hizmetkarınız olarak yola devam edeceğiz. Seçim filan yok. Bu dönem partimizin derlenip toparlanmasında ülkemiz için yeniden atılacak adımları belirlemeye kadar en verimli şekilde değerlendireceğiz. Yeter ki pazar günü irademize sahip çıkalım. Hanım kardeşlerim mutlaka sandığa gidelim. Gitmeyenleri götürelim. Gençler, beyler muhakkak sandığa gidelim. Gitmeyenleri de alıp sandığı götürelim, Türkiye'nin önü aydınlıktır. Bugüne kadar oynanan oyunların hiçbiri bu ülkeye diz çöktürmeye yetmedi. Bundan sonra çok daha güçlü, kararlı şekilde hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz" dedi.UŞAK'A YATIRIMLARI ANLATTI, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİUşak'a yaptıkları yatırımları dev ekrandan kısa film halinde izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uşak'ı sadece ismi gibi sevmekle kalmadık aynı zamanda tarihinde görmediği hizmetlerle tanıştırdık. Biliyorsunuz CHP'nin başında bir zat var. Sürekli bize '17 yılda ne yaptınız' diye soruyor. Şimdi sizlere Türkiye'yi bir kenara bırakıyorum sadece Uşak'a 17 yılda neler yaptığımızı bir görüntüyle anlatmak istiyorum. Belki bu görüntüleri ne yaptınız diye soran zat da seyreder, hiç sanmıyorum ama ne yaptığımızı anlar. Bay Kemal 17 yılda ne yaptınız diyor. Bak Bay Kemal sadece Uşak'ı konuşuyorum, Türkiye'yi değil. Geçenlerde Hatay'a gittim. Burada 6 baraj, üç tane gölet yaptık dedim. Burada 18 baraj 14 gölet var ama bay Kemal barajla göleti anlamaz ha. Öyle bir kabiliyeti yok. 18 baraj 14 göleti gördünüz. İsterseniz Hatay'ı bir daha izleyelim mi? Güzel oluyor. Ama bay Kemal anlamaz. Ziya Paşa ne diyor 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Bay Kemal sen kılavuzu değiştir. Kılavuzu karga olanın akibeti kötü olur. Bundan 20 yıl önce size birisi 32 bin öğrencili kendi üniversitesi olacak dese inanır mıydınız? Uşak'a üniversiteyi yapan kim? Ey Bay Kemal" dedi. Sulamaya açılan arazilerle ilgili bilgiler verdi.ALANDAKİLERLE CEZAEVİNE GİRDİĞİ ŞİİRİ OKUDUKendisinin belediyeci olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben bir belediyeciyim. Cezaevine girdim. Şiirden dolayı. Çıktım, 16 ay sonra başbakan oldum. Sizler yaptınız. Hemen göreve getirdiniz. Başbakan, ardından cumhurbaşkanı ve hükümet sistemini değiştirdik" dedi. Bu sırada alandaki gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan cezaevine girmesine neden olan şiiri okumasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, alandakilerle o şiiri okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kentten ayrıldı.