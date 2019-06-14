14.06.2019 18:51
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Uşak'da askerler vatandaşa lokma dağıttı

Uşak

IHAAW183451-GEN/14-06-2019- Uşak'da askerler vatandaşa lokma dağıttı - Uşak'ta jandarma teşkilatının 180. yılı kutlama etkinlikleri(Fotoğraflı - Görüntülü)Caner Eşme UŞAK (İHA) - Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma teşkilatının 180.

IHAAW183451-GEN/14-06-2019

- Uşak'da askerler vatandaşa lokma dağıttı
- Uşak'ta jandarma teşkilatının 180. yılı kutlama etkinlikleri

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Caner Eşme
UŞAK (İHA) - Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından jandarma teşkilatının 180. yıl dönümü dolayısı ile askerler tarafından mevlid-i şerif okutulup vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.
Kutlama etkinlikler kapsamında Uşak Merkez Yücetepe Caminde askerler tarafından hazırlanan lokma Cuma namazı öncesi vatandaşlara ikram edildi. İki asker ise cami girişinde cemaate gül suyu ile karşıladı. Namaz öncesi ise şehit olan asker ve polisler için mevlid-i şerif okundu.
Cemaat ise namaz çıkışında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli ve polislere bol bol dualar etti.
(CE-GC)

14.06.2019 18: 45: 45 TSI
NNNN - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Jandarma, Uşak, Güncel

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