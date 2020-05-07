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Uşak Eczacılar Odası, 5 bakkalın veresiye defterindeki 200 kişinin borcunu ödedi

Uşak Eczacılar Odası, 5 bakkalın veresiye defterindeki 200 kişinin borcunu ödediUŞAK Eczacılar Odası, 5 bakkalın veresiye defterindeki 200 kişinin toplam 30 bin TL'lik borcunu kapattı.

07.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:10
Uşak Eczacılar Odası, 5 bakkalın veresiye defterindeki 200 kişinin borcunu ödedi
UŞAK Eczacılar Odası, 5 bakkalın veresiye defterindeki 200 kişinin toplam 30 bin TL'lik borcunu kapattı. İhtiyaç sahiplerine de yardım kolisi dağıttı.
Uşak Eczacılar Odası, eczacılar arasında yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında mahalleleri dolaşan oda üyeleri, 5 bakkalın veresiye defterlerindeki 200 kişinin toplam 30 bin TL borcunu ödedi. Aralarında topladıkları maddi yardımlarla aldıkları erzak kolilerini de mahalle muhtarları aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi 200 kişiye dağıttı.
Veresiye defterindeki 13 bin TL'nin Uşak Eczacılar Odası tarafından ödendiğini belirten bakkal Gürhan Atasorkun, "Maddi durumu kötü olduğu için yaklaşık 2 yıldır borcunu ödeyemeyeler vardı. Odanın yapmış olduğu bu bağış gerçekten tam yerine gitti. Salgın hastalık nedeniyle şu an zaten kötü bir durumdan geçmekteyiz. Böyle bir dönemde yapılan bu destek, borcu ödenen kişilerin yüzlerini bir an olsun güldürdü. Artık daha rahat gelip, alışverişlerini yapabilecekler. Ben de bu sayede borçlarımı ödeme imkanına kavuşmuş oldum. Bu yapılan yardım hem beni hem de veresiye defterinde borcu olanları rahatlattı" dedi.
'100 DİYE YOLA ÇIKTIK 200 YARDIM KOLİSİ DAĞITTIK'
Uşak Eczacılar Odası Başkanı Oğuz Kaan Şahin ise "Eczacı arkadaşlar projeye çok büyük destek verdi. 100 diye hedeflediğimiz yardım kolisi dağıtımında 200'ü bulduk. Bakkal sayısında da sanırım artışa gideceğiz. Mahallerde tespit ettiğimiz 5 bakkalın veresiye defterlerindeki borçları ödedik. Çünkü şunu fark ettik, bizim camiamızın dışından bile bu sürece çok büyük destek oldu. Amacımız, diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olmak. İnşallah hep beraber bu kötü durumu atlatacağız. Şu ana kadar veresiye defterlerindeki 30 bin liraya yakın borcu kapattık. Biraz daha bütçemiz var bir, iki bakkal daha dolaşacağız" diye konuştu. Uşak Eczacılar Odası, 5 bakkalın veresiye defterindeki 200 kişinin borcunu ödedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Uşak, Güncel, Haber

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