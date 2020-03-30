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Uşak Emniyeti, şehrin giriş ve çıkış noktalarında korona virüs tedbirlerini arttırdı

Uşak Emniyeti, şehrin giriş ve çıkış noktalarında korona virüs tedbirlerini arttırdı Uşak emniyeti güvenlik denetimlerini sıklaştırdı Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında sivil araçlara yönelik denetim gerçekleştirilirken sağlık...

30.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:06
Uşak Emniyeti, şehrin giriş ve çıkış noktalarında korona virüs tedbirlerini arttırdı
Uşak emniyeti güvenlik denetimlerini sıklaştırdı
UŞAK - Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında sivil araçlara yönelik denetim gerçekleştirilirken sağlık ekipleri tarafından ateş ölçümü yapıldı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı pek çok güvenlik ekibi kentin giriş ve çıkışlarında bulunarak korona virüs tedbirleri kapsamında sivil araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin yapıldığı dünden bu yana D300 karayolunda durdurulan binin üzerinde araç tek tek kontrol edilirken vatandaşlara korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Şehir içi servis araçlarında denetimler üst seviyede sürerken, kurallara uyulup uyulmadığı titizlikle kontrol edildi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık çalışanı ise araçlarda bulunan vatandaşlara yüksek ateş kontrolü yaptı.
Ekipler tarafından denetimlerin sıkı bir şekilde süreceği öğrenilirken, yapılan denetimler kapsamında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.
Uygulamadan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, herkesin duyarlı ve tedbirli olması halinde virüs salgınının atlatılabileceğini kaydederken bu süreçte polis ekipleri ve sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirtti. Uşak Emniyeti, şehrin giriş ve çıkış noktalarında korona virüs tedbirlerini arttırdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Uşak, Genel

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Uşak Emniyeti, şehrin giriş ve çıkış noktalarında korona virüs tedbirlerini arttırdı
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