Uşak Gençlik Kulübü'nün Yüzme Başarısı

Uşak
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 6-16 yaş yüzme teşvik yarışlarında Uşak Gençlik Kulübü sporcuları 87 madalya aldı.
Uşak Gençlik Kulübü Başkanı Ali Osman
Tunaboylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kalfa Yüzme Havuzu'nda ikincisi düzenlenen yüzme yarışlarına, Uşak ve Manisa
'dan değişik kulüplerden 6-16 yaş arası 120 sporcunun katıldığını söyledi.
Kulüp olarak 35 sporcuyla yarışlara katıldıklarını, sporcularının değişik kategorilerde 46 altın, 23 gümüş, 18 bronz olmak üzere 87 madalya kazandığı belirten Tunaboylu, sporcuları kutladı.
Yarışlarda 87 madalya kazanarak bir ilke imza attıklarını belirten Tunaboylu, "Yüzme sporunun gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Velilerimiz, sporcularımız, antrenörlerimiz büyük bir uyum ve özveriyle çalışıyor. Amacımız kısa sür içinde yüzme mili takımına sporcu sokmak. Ne istediğimizi biliyoruz, bize her alanda destek olan Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlü Şahin Mercan'a teşekkür ediyorum. Bu tür yarışların artması, çevre illerden sporcuların kentimize gelmesi, yüzme sporuna katkı sağlıyor." dedi.
Kaynak: AA