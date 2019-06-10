Uşak için kuvvetli yağış uyarısı

Uşak
Valiliği il genelinde yer yer kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada bu gün saat 21.00'a kadar il genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Kısa sürede yerel olarak fazla miktarda yağış bırakabileceği tahmin edilen kuvvetli yağışın, yaşamı olumsuz etkilememesi için gerekli önlemlerin alınmanın istendiği açıklamada ani su baskınlarına yönelik vatandaşlar uyarıldı.
Yağışların önümüzdeki 5 gün boyunca görülebileceğinin kaydedildiği açıklamada çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları istendi.
Kaynak: AA
Uşak
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