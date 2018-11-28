Uşak İl Genel Meclisi 2019 Bütçesi Kabul Edildi

Uşak
İl Genel Meclisi 2019 yılı bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi.
Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar
başkanlığında Özmerkez Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 2019 bütçesiyle ilgili gündem maddeleri görüşüldü.
Nacar, yaptığı konuşmada, 2019 bütçesinin 83 milyon lira olarak belirlendiğini, bütçenin yüzde 65'inin yatırımlara harcanacağını söyledi.
2019 bütçesiyle ilgili komisyonlarda yapılan görüşmelerin tamamlandığını aktaran Nacar, il genelinde hizmetlerin süreceğini dile getirdi.
Uşak İl Genel Meclisi CHP
Grup Başkanı Nadi Sancar ise yaptığı konuşmada bütçeyle ilgili kendilerine görüş sorulmadığını belirterek çeşitli eleştirilerde bulundu.
Konuşmaların ardından yapılan oylamayla Uşak İl Genel Meclisi 2019 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.
Mehmet Nacar,Uşak
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:26