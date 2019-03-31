Uşak'ın Banaz İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Zafer...

Uşak
'ın Banaz
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Zafer Arpacı
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Zafer Arpacı 5 bin 365, CHP
adayı Ahmet Olgay Altındağ
3 bin 12, diğer aday bin 558 oy aldı.
Arpacı'nın özgeçmişi -
İlk ve orta öğretimini Banaz'da tamamladı.
Aile şirketi olan Yayla Akar Et Entegre Tesisleri'nde yöneticilik yapan Arpacı, çeşitli sevil toplum kuruluşlarında görev aldı.
PANKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi olan Arpacı, evli ve 3 çocuk babası
30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Banaz Belediye Başkanı seçilen Arpacı halen bu görevi sürdürüyor.
Güncel
Kaynak: AA