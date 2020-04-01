Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Uşak'ın en işlek caddesi bariyerlerle kapatıldı, insan yoğunluğu azaldı

Uşak Hıfzıssıhha Kurulu tarafından işlek caddelerde yaya trafiğinin sınırlandırılacağı kararının alınmasının ardından kentin en işlek caddesindeki tüm giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı.

01.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:10
Uşak'ın en işlek caddesi bariyerlerle kapatıldı, insan yoğunluğu azaldı
Uşak Hıfzıssıhha Kurulu tarafından işlek caddelerde yaya trafiğinin sınırlandırılacağı kararının alınmasının ardından kentin en işlek caddesindeki tüm giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı. Vatandaşlara giriş izni polis kontrolünde verilirken insan yoğunluğunun azalması drone ile havadan görüntülendi.
Geçtiğimiz gün Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve vali yardımcıları ile birlikte kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Korona virüs salgını nedeniyle alınan güvenlik tedbirlerini değerlendiren Vali Funda Kocabıyık, vatandaşların birbirlerine yakın bulunmamaları, sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Kocabıyık, korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda aldıkları karar doğrultusunda İsmet Paşa Caddesi'ndeki yaya trafiğinin azaltılması ve giriş çıkışlara bariyerlerin konulabileceğini bildirdi. Kararın ardından bugün itibariyle İsmet Paşa Caddesi'ndeki tüm giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı. Vatandaşlara polis ve bekçi kontrolünde geçerli bir mazeretin olması şartıyla giriş izni verilirken, caddedeki insan yoğunluğunun azalması drone ile havadan görüntülendi.
"İŞİ OLMAYAN ÇIKMASIN"
Bariyerlerle alınan önlemin sağlığımız açısından faydalı bir önlem olduğuna değinen Onur Er, "Caddedeki insanların aralıklarla yürüyerek işlerini halletmesi daha iyi. Görevliler işlerini yapıyorlar, onlara teşekkür ederiz. İşi olmayan çıkmasın ama işi olan da gerekli önlemleri alarak halletsin. Polis ekipleri bana nereye gittiğimi, niçin gittiğimi sordular. Bankaya gittiğimi söyledim, hangi banka olduğunu ve bankamatiğin yerini gösterdiler. Sonrasında zorluk çıkarmadan içeriye aldılar" diye konuştu.
(Mine Tatay - Fırat Akay/İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Uşak, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Uşak'ın en işlek caddesi bariyerlerle kapatıldı, insan yoğunluğu azaldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Soylu, İmamoğlu’nun ’komplo’ iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş Haberler
Soylu, İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
Koronavirüs testi pozitif çıkan HDP’li başkan tahliye edildi Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan HDP'li başkan tahliye edildi
Bir ilçemizde 3’ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı Haberler
Bir ilçemizde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi Haberler
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya’nın 41 günde, İspanya’nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:10: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Haber 14:10: Ardahan'da gazetecilerle Vali Masatlı'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haber 14:09: Lisede cerrahi maske makinesi ile günde 100 bin cerrahi maske üretiliyor - Haber 14:08: Pakdemirli: "Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan çiftçilerimizin nisan, mayıs ve haziran ayı... - Haber 14:08: İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş'tan çiftçilere ziyaret - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber