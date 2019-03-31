Uşak'ın Eşme İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hacı...

Uşak
'ın Eşme
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hacı Mustafa Çetin
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hacı Mustafa Çetin
4 bin 818, CHP
adayı Yılmaz Tozan
4 bin 263, BTP adayı Ahmet Kozak
4 oy aldı.
Çetin'in özgeçmişi
Çetin, ilk, orta ve lise öğrenimini Eşme'de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı fakültede öğretim görevlisi olarak çalışan Çetin, görevi sırasında İstanbul Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans Sınavı'nı kazandı.
Çetin, 1993 yılında görevinden ayrılarak ticarete atıldı, 1995 yılında aile şirketi kurdu ve Eşme'de ticari faaliyetine devam etti.
Eşme'de 2014 yılında AK Parti'den belediye başkanı seçilen Çetin, evli ve 2 çocuk babası.
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Kaynak: AA