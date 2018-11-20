Uşak'ın Kaşbelen Köyü Tarihinde Bir İlki Yaşıyor

Uşak
merkez Kaşbelen köyünde, 18 genç at alarak binicilik kulübü kurdu.
Köy tarihinde ilk defa gerçekleşen olayı anlatan Mende Atlı Cirit Kulübü Başkanı Süleyman Ünalan, at sevgisinin genlerinde olduğunu vurguladı. Ciridin aynı zamanda birlik ve beraberliğe zemin hazırladığını belirten Ünalan kendilerine manen ve maddeten destek veren köylülerine ve Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan
'a teşekkür etti.
Uşak Belediyesinin organize ettiği ve yerelde 32 cirit kulübünün mücadele ettiği organizasyona Kaşbelen Köyü de tarihinde ilk defa kurduğu atlı cirit kulübüyle katıldı. İlk maç öncesi köyde bakkal işleten Necati Cin ve Ağabeyi Nuri Cin kulübe destek olmak amacıyla bütün sporcuları sabah kahvaltısında ağırladı. Burada konuşan Atlı Cirit Kulübü Başkanı Süleyman Ünalan köy tarihinde ilk kez bu kadar insanın cirit sporuyla ilgilendiğini ve aktif olarak ata bindiğini söyledi. Şu an 18 at bulunan köyde ilerleyen zamanda bu sayının artacağını belirten Ünalan: "Gençlerimiz çok istekli inşallah ilerleyen zamanda bu sayı daha da artacak. Köylülerimiz de çok destek veriyor aynı zamanda Belediye Başkanımız Nurullah Cahan da çizme olsun, forma olsun, moral olsun maddi manevi destek veriyor, hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizi kahvaltıda bir araya getirerek desteğini gösteren Nuri ve Necati Cin'e teşekkür ediyorum" dedi.
Mende Atlı Spor Kulübü
Kaptanı Mevlit Özdemir ise, önceden köyde en fazla 6-7 Atın bulunduğunu bir dönem ise köyde sadece kendisinde At olduğunu ve yalnız kaldığını söyledi. Hali hazır durumdan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Özdemir Ata binmenin başka bir yönüne de dikkat çekti. Ata binmenin gençleri kötü alışkanlıklardan alıkoyduğunu belirten Özdemir; " Evde At olması demek bir çocuğun daha olması demek. Sabah
akşam ilgileniyorsun, yemini suyunu dökmekle bitmiyor ona sevgiyle yaklaşmak önemli olan. İlgi ve alaka isteyen bir hayvan. At sevgisi insanı her şeyden uzak tutuyor. Gençleri kötü yola düşmemesinde çok faydalı oluyor. Çocuklar atlara bağlanıyorlar dersleriyle daha fazla ilgileniyorlar bu yüzden At sevgisini çocuklara aşılamaya çalışıyoruz" dedi. - UŞAK
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