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Uşak itfaiyesi yılbaşına görev başında girdi

Uşak'ta itfaiye ekipleri 2020 yılına görev başında girdi.

01.01.2020 00:09 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:15 Uşak itfaiyesi yılbaşına görev başında girdi
'ta itfaiye ekipleri 2020 yılına görev başında girdi. erleri tüm gece yaşanabilecek olası kaza ve yangın ihbarlarına karşı hazır konumda bekliyor.

Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ülke genelinde her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşına görev başında girdi. İtfaiye erleri telsizlerinin başında bekleyerek her an yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır konumda bekledi. Kentte güven ve huzuru sağlamak adına görevlerini aksatmayan erler kaza ve yangın ihbarlarına karşı teyakkuz halinde nöbetlerini tutuyor.

İtfaiye Müdürü Kudret Aydın, "Bizler itfaiyeciler olarak 2019 yılında nasıl 7-24 gece gündüz demeden 3 vardiya usulü çalıştıysak 2020'de de yine vatandaşımıza yangın,, kaza, kurtarma olaylarında hizmet vereceğiz. Şu anda 2020'yi devirmek üzereyiz. Bizler burada vatandaşımızın can ve mal güvenliği için nöbetteyiz. Hazırlıklarımız tamam, tedbirlerimiz haf safhada. Vatandaşlarımızın güven içinde eğlenebilirler" diye konuştu. - UŞAK

İtfaiye, Uşak, Güncel

Kaynak: İHA

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