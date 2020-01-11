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Uşak kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü

Kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü (2) (GÜVENLİK KAMERASI)GÜVENLİK KAMERASI ZANLILARI GÖRÜNTÜLEDİUşak'taki bir eve gelen kar maskeli 2 kişinin, 26 yaşındaki Resul Arslan'ı tabancayla göğsünden vurarak öldürdüğü cinayetle ilgili çalışma sürüyor.

11.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 18:07
Kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü (2) (GÜVENLİK KAMERASI)
GÜVENLİK KAMERASI ZANLILARI GÖRÜNTÜLEDİ
'taki bir eve gelen kar maskeli 2 kişinin, 26 yaşındaki Resul Arslan'ı tabancayla göğsünden vurarak öldürdüğü cinayetle ilgili çalışma sürüyor. Zanlıların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışılıyor. Bu arada yüzü maskeli eli tabancalı 2 zanlının apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülendiği ortaya çıktı. Apartmana gelen iki zanlının zemin kattaki daireye girip çıktığı görüntülerde görüldü.
GÖRÜNTÜ DTÖKÜMÜ:
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Güvenlik kamerası
Haber- Kamera; Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)
Uşak kar maskeli 2 kişi tarafından evinin önünde öldürüldü

Resul Arslan, Uşak, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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