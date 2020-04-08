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UŞAK Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi

Karantina misafirlerine doğum günü sürpriziUŞAK'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınanlardan Büşra Ayçiçek ve Merve Topsakal'ın doğum günü, yurt...

08.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:14
Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi
UŞAK'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınanlardan Büşra Ayçiçek ve Merve Topsakal'ın doğum günü, yurt personeli tarafından pasta ile kutlandı.
Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında geçen 27 Mart'ta KKTC'den getirilen, çoğu öğrencisi 130 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, burada 14 gün süre ile karantinaya alındı. Yurtta misafir edilenlerden 22 yaşına giren öğrenci Büşra Ayçiçek ve 30 yaşına giren Merve Topsakal'a personel tarafından sürpriz yapıldı. Yurt personeli, pasta alarak, Ayçiçek ve Topsakal'ın kaldığı odaların kapısına gitti. Pasta sürpriziyle karşılaşan Ayçiçek çok şaşırırken, 30 yaşına giren Topsakal'ın mutluluğu ise gözden kaçmadı. Ayçiçek ve Topsakal, getirelen pasta üzearindeki muma üfledi. daha sonar görevliler tarafından kesilen pasta, kendilerine ikram edildi. UŞAK Karantina misafirlerine doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Karantina, Güncel
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