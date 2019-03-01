Uşak Kılıçdaroğlu Demokrasinin En Temel Noktası Sandığa Gitmektir

Kılıçdaroğlu
Demokrasinin en temel noktası sandığa gitmektir (2)
PAZARA GİRDİ, ÇOCUKLARI SEVDİ CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları için geldiği Uşak
'ta, ilk olarak muhtarlar ve STK
temsilcileriyle bir araya geldi. Ardından parti yönetimiyle otelde toplantı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, miting yapmak üzere otelden ayrıldı. Kent merkezinde halkı selamlayan Kılıçdaroğlu
, cuma pazarına da uğradı. Burada otobüsten inen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla ayak üstü sohbet etti, onlarla anı fotoğrafları çektirdi, babasıyla kendisini selamlamaya gelen 7 yaşındaki Ecrin'i kucağına alıp, sevdi. Kılıçdaroğlu, daha sonra miting için 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na gitti.
'MUTFAKTAKİ YANGIN SOKAĞA TAŞMIŞ DURUMDA'
İlk konuşmayı CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Asım Kalelioğlu
'nun yaptığı mitingde kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Cumhuriyet kentini yüceltmek büyütmek hepimizin ortak görevi. Bu göreve hazır mıyız (meydandan hazırız sözleri üzerine) Biz de hazırız dedi. Şimdi sizlerle biraz dertleşeceğiz deyip sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü
İşsizliğin ortasındayız. Ekonomik krizin ortasındayız. Organize sanayi bölgesinde son bir ayda çıkartılan işçi sayısı 3 bin 500. Bu ne demek 3 bin 500 eve gelir gelmeyecek. Evine ekmek götüremeyecek. Mutfaktaki yangın sokağa taşmış durumda. İnsanları rahatsız eder duruma geldi. Şu soruyu kendinize sormanız gerekiyor 17 yıldır bu memleketi kim yönetti Yönetenler 17'nci yılın sonunda nasıl oluyor da insanlarımızı biber soğan kuyruğuna layık görüyorlar. Size hayatın bir gerçeğinden söz ediyorum. Ben bunları söylerken sizden şu beklentim var. Oy kullanacağız ama oy kullanırken elimizi vicdanımıza koyacağız. Aklımızı kullanacağız eğer bunu yaparsak hep birlikte kalkınmayı, üretmeyi, yönetmeyi, bütün dünyaya göstermiş olacağız. 'Baskıya rağmen Türkiye
demokrasinin kapısını açtı' dedirteceğiz. 'Önündeki bütün duvarları yıktı' diyecekler. O duvarları yıkmaya hazır mıyız O duvarları yıkmak zorundayız. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl yaptıysak huzur için aynı mücadeleyi vermek zorundayız.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını işsizlikle ilgili sürdürürken şöyle dedi
Sadece işsizlik mi var Hayır. İşsizlik sokağa çıkamamak demektir. Caddede yürüyememek demektir. Çocuğuna okul harçlığı verememek demektir. İşsizlik dünyaya küsmek demektir. İşsizlik bütün kötülüklerin anası demektir. O nedenle işsizlik çok önemli. Bu her yöneticinin görevi. Sarayda işsizlik var mı Bir elleri yağda bir elleri balda. İşsizlik, yoksulluk nedir, bilmezler. Çiftçi nasıl üretiyor, bilmezler. En sonunda kalktı hal esnafını da terörist ilan etti. Hal esnafını terörist ilan eden adamdan bu memlekete hayır gelir mi Allah aşkına. Aynı sorunu esnaf da yaşıyor. Esnaf kimseye yük olmuyor. Vergisini veriyor, borcunu ödüyor. Hayata tutunmaya çalışıyor ve esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. Esnaf Sanatkarlar Odası'nın, TESK'in bu konuda daha duyarlı olması lazım. Esnaf sandığa gidecek kendi durumlarını ailelerinin durumlarını, komşularının durumlarını düşünsünler öyle oy versinler. Bunu gerçekleştirirsek demokrasinin ekmeğin önünü açacağız işsizliği yerle yeksan etmenin yolu bu ayın 31'inden geçiyor. Aksi halde sorun daha da büyüyecek, işsizlik daha da artacak ama bizim belediyelerin bir sözü var. İşsizliği azaltacağız. Yeni iş alanları yaratacağız CHP'li belediyelerin olduğu yerde.
'TASARRUF SİZİN ELLERİNİZDE'
Bu sırada alanda bulunanların erken emeklilik istemesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Damat, sosyeteye katıldı. Ne emekliliği, onların halkla ilgisi yok, saray sosyetesi ayrı, halk millet ayrı. Biz ayrıyız biz beraberiz. Bizler bu milletin temellerini oluşturuyoruz. Bizler halkız halkın önünde hiçbir kimse duramaz. Size para verilmedi, siz emekli edilmediz. Londra
'daki bir avuç tefeciye 149 milyar dolar borç ödendi. Sabah
muhtarlarla yaptığım toplantı sırasında bir muhtar yanıma geldi. İki engelliyle birlikte geldi. Muhtar seçildikten sonra iki engellinin aylıklarının kesildiğini söyledi. 'Peki biz nasıl geçineceğiz' dedi. İki engelli de yanındaydı. 'Nasıl olacak' dedi. 'Bu işi çözmek senin elinde' dedim. Çünkü siz halksınız. Ben sadece size çözümü söylüyorum. Tasarruf sizin ellerinizde. Suriyelilere 35 milyar dolar harcadınız esnafın, çiftçinin, pazarcının, sanayicinin, günahı ne dedi.
'ROMANYA'DAN SAMAN, ARJANTİN'DEN CANLI HAYVAN GETİRİYORSUNUZ'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanını dolduranlara ekonimik krizi kimin yarattığını da sorarak, Şimdi ekonomik kiriz var. Ekonomik krizi kim yarattı Esnaf mı Bakkal mı Sanayici mi Krizin sorumlusu 16 yıldır bu memleketi yönetenler. Yönetemediler, sattılar, savurdular ve memleketi bu hale getirdiler dedi.
Alandakilere Size bir sır vereyim ama kimse duymasın diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü,
Bugün kürkte, özel tüketim vergisini kaldırdılar. Şu adalete bakın Allah aşkına. Esnaftan, sanayiden vergi alırsın kürkten vergi almazsın. Bunun adı adalet oluyor. Hangi adalet Sizden bir şey istiyorum. Sandığa gideceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Demokrasiden, insanlıktan, barıştan, huzurdan, çocuklarımızdan vatanımızdan, bayrağımızdan yana hep birlikte beraber olmak zorundayız. Biz fakirin fukaranın yanındayız. Bir ülke üretirse güçlü olur. Üretmezse güçsüz olur. Romanya
'dan saman getiriyorsunuz. Arjantin
'den canlı hayvan getiriyorsunuz. Burada 'ben hayvancılık yapıyorum' diyorsunuz. Nasıl bir hayvancılık Sonuç ne oldu İnsanlar kuyruğa geldi. Gerilimin ortasındayız. Neler söylediler. Bu ülkede Hacı Bektaşı Veli
var, Mevlana
var, Yunus Emre va, Erzurumlu Emrah
var. Neden bu kavga
, gerilim, düşmanlık Biz bu kavgaya son vermek istiyoruz. Eğer her vatandaşım evinde huzur, bereket istiyorsa yarış siyasi partilere arasında hizmet yarışı olur. Hizmet yarışı olursa buyurun gelin, kavga istiyorsanız gidin kendi aranızda ne yapıyorsanız yapın bize bulaşmayın dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Eşme
ilçesine gitmek üzere kentten ayrıldı.
Güncel
Kaynak: DHA